Hrvatski nogometni stručnjak Slaven Bilić startao je u nedjelju uvjerljivom pobjedom na klupi engleskog drugoligaša Watforda i tako moćno, spektakularno započeo svoju novu avanturu u engleskom nogometu, onom kojeg nekako najviše voli, u ligi koja nosi nešto posebno, definitivno najzahtjevnijoj ligi na svijetu.

Fanovi oduševljeni

Stoga, nije ni čudo što su engleski nogometni fanovi, posebno oni koji navijaju za Watford i koriste Twitter, oduševljeni hrvatskim trenerom.

"Sjajan start za Slavena", istaknuo je jedan fan.

Drugi je dodao:

"Slaven Bilić bit će heroj za Watford. Kamara je igrao dobro i on je bitan igrač i momčadi. Sretan sam i imam dobar osjećaj glede budućnosti Slavena Bilića na klupi Watforda".

Samopouzdanja na pretek, zna što radi

Na Twitteru se još piše i kako je Hrvat pokazao samopouzdanje uz aut liniju i kako se točno vidjelo da zna što radi. Slaven je u kratkom razgovoru za Sky Sports nakon utakmice rekao:

"Start iz snova. ali možemo još napredovati. Velika je ovo pobjeda. Četiri gola, čista mreža... Zasluženo. Želiš da ti napadači zabijaju, oni su bitni za dobar rezultat. Drugi gol nas je oslobodio, dao nam kreativnost i slobodu. ", kazao je oduševljeni Slaven Bilić koji je bio prilično inspirativan i oduševljen prilikom davanja izjava. Gestikulirao je i uzbuđeno govorio. Dugo ga nismo vidjeli tako uzbuđenog prilikom davanja izjava.

'Imam dobru grupu igrača, ovo je uzorak koji želimo slijediti'

"Htio bih da igramo s više samopouzdanja, u trenucima kad je 0-0 ili kad gubimo. To se dobiva s vremenom. To je nogomet, to je igra, igrati s puno samopouzdanja i kad ne ide. Ako vi našim igračima date prostor ispred i šire [oni će vas kazniti] jer su dobri igrači. Grupa igrača je dobra. Nećemo sad buncati jer smo pobijedili niti skakati u nebesa. Ovo je plan koji želimo slijediti. Ovo je uzorak".

Evening Standard piše kako je Slaven 9 menadžer Watforda u posljednje tri godine a ugledni Guardian kako je Bilićeva era u Watfordu počela praskom.

"Slaven uživa u veličanstvenom startu, Watford je demolirao Stoke u gostima".

Watford razbio Stoke

U susretu 12. kola Championshipa Watford je na gostovanju pobijedio Stoke sa 4-0 ostvarivši prvu pobjedu u zadnja četiri kola. Bivši izbornik hrvatske reprezentacije preuzeo je Watford prošlog tjedna i nije imao previše vremena kako bi upoznao momčad, međutim nije mogao poželjeti bolji start.

Svojim "rock and roll" nogometom, pametnim a opet napadačkim i skladni, ostvario je jaku pobjedu uz dobar dojam. Gosti su poveli u 12. minuti golom Ismaila Sarra, na 2-0 je povisio Ken Sema u 64. minuti. Keinan Davis je u 78. postigao i treći gol za Watford, a golijadu je zaključio Issouf Bayo u 84. minuti.

Watford je ovom pobjedom skočio sa 13. na sedmo mjesto sa 17 bodova. Stoke je ostao na 17. poziciji sa 12 bodova. Na vrhu je Sheffield United sa 24 boda.