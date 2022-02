Nogometaši Slaven Belupa pobijedili su kao gosti Goricu sa 3-0 (2-0) u prvoj utakmici 24. kola Prve HNL.

Vodeći pogodak za Koprivničane postigao je Moldavac Miahil Caimacov već u 2. minuti, a u 10. minuti je prednost gostiju udvostručio 16-godišnji Lovro Zvonarek. Konačnih 3-0 postavio je Mario Marina iz kaznenog udarca u 56. minuti, a pritom je Gorica ostala s igračem manje zbog isključenja Aleksandra Jovičića.

Momčad Zorana Zekića nije mogla poželjeti bolje otvaranje utakmice u Velikoj Gorici. Nakon 79 sekundi od prvog zvižduka Riječanina Ivana Bebeka lopta se zakoprcala u mreži domaćeg sastava. Gorička obrana kasnila je u izlasku na Mihaila Caimacova, nakon što je Marina oteo loptu na rubu kaznenog prostora i vratio unazad do moldavskog veznjaka, a on je sa 20-ak metara pogodio donji desni kut vrata pokraj nemoćnog Dominika Kotarskog koji je samo pogledom ispratio let lopte.

Prva sljedeća situacija u kaznenom prostoru domaće momčadi ponovno je završila pogotkom. Loptu je primio kolumbijski napadač Hansel Zapata, čiji je udarac sa sedam metara blokiran, ali se lopta odbila prema sredini kaznenog prostora, gdje ju je dočekao novi igrač Bayerna Lovro Zvonarek i sa osam metara pogodio za 2-0.

Igrači Gorice imali su nešto više loptu u svom posjedu, ali nisu bili velika prijetnja za gostujućeg vratara Ivana Suška.

Pokušao je trener Gorice Krunoslav Rendulić promijeniti tijek događaja na travnjaku zamjenama na početku drugog poluvremena, kad je Keita ušao umjesto Krizmanića, a Stojanovski umjesto Da Cruza, ali nekog posebnog pomaka u igri nije bilo.

Odluka o pobjedniku pala je u 55. minuti. Tek što je zamijenio ozlijeđenog Zvonareka, Bruno Bogojević se ubacio iza leđa Goričke obrane i krenuo sam prema Kotarskom. No, dostigao ga je domaći kapetan Aleksandar Jovičić i s leđa rukama zaustavio gostujućeg napadača. Bogojević je pao, a Bebek dosudio kazneni udarac te pokazao crveni karton Jovičiću koji je kao zadnji čovjek obrane suparnika zaustavio u izglednoj prilici za postizanje pogotka.

Mario Marina je precizno izveo kazneni udarac u 56. minuti i gostima donio prednost od tri pogotka za konačnih 3-0.

Slaven Belupo se ovom pobjedom, drugom u nastavku prvenstva, došao do 26 bodova, a Gorica je ostala na 29 koliko ih je imala i nakon pobjede na Rujevici u 19. kolu sredinom prosinca. Od tada su Goričani nanizali pet poraza, što im je najduži niz neuspjeha otkako su ušli u prvoligaško društvo.