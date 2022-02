Uopće nismo dugo razmišljali kad smo slagali plan za praćenje sinoćnje prve utakmice osmine finala Europske lige na Ramón Sánchez Pizjuánu između Seville i Dinama. Odmah nam je on pao na pamet za komentiranje dvoboja. Proslavljeni bivši hrvatski nogometaš, brončani Vatreni Goran Vlaović, jako je zahvalan sugovornik koji je, k tome, svojedobno napadao suparničke braniče u La Ligi, igrao u Valenciji 4 godine, od 1996. do 2000. Zabio je 17 golova u 73 odigrane službene utakmice za Valenciju, prema podacima dostupnim na internetu.

'Dinamo se nije obrukao protiv snažnog suparnika, upravo suprotno'

Čovjek, dakle, ima nogomet u malom prstu, poznaje španjolski nogomet i baš vidi stvar kakva jest na terenu. Inteligentan kao nogometaš, konzistentan sad kao komentator nogometnih zbivanja.

Javio nam se Goran sinoć odmah nakon poraza Dinama 3-1 pun dojmova. Dakle, prema prognozama Sevilla je nadvisila Dinamo i s dva pogotka prednosti dolazi na uzvratni susret na Maksimir...

"Nema uopće govora da onaj završetak prvog dijela, tri gola u pet minuta, dva Sevillina vezana, da je to presudilo ovaj dvoboj. Mislim da se na druge stvari treba malo koncentrirati u komentaru ove utakmice, a to je da je Dinamo igrao protiv iznimno snažnog suparnika. Nije se obrukao, nije se osramotio, dapače... Dinamo je bio po broju šansi koje je stvorio sasvim al pari. Rezultat je mogao itekako biti pozitivniji za Dinamo", kazao nam je u uvodu Goran Vlaović, pa nastavio:

"Što se tiče igre, bilo je par pogrešaka u smislu logike u donošenju odluka, kad je bila situacija za tranziciju, polukontru i kontru Dinama. Između ostalog, smatram i da su prvi i treći gol pali na sličan način. Nakon posjeda, Dinamo je nepotrebno izgubio loptu. U prvom slučaju Bočkaj, ili neoprezno... U drugom slučaju, mislim da je bio u pitanju Bruno Petković, koji je dao jednu kratku loptu, odigrali su vrlo brzo kontranapad i završilo je pogotkom. Ne mogu reći da je to neiskustvo. Dinamo itekako ima iskustva igranja Europe. Bio je to očito manjak koncentracije i vjerojatno manjak takvih utakmica, u kojima te suparnik u ovakvim dvobojima odmah kazni".

'Sevilla je u vrhu La Lige, ne smiješ joj nuditi previše. Dinamo je to napravio'

Sevilla, govori nam Goran Vlaović, ne prašta suparničke pogreške. Ističe i kako nisu oni slučajno drugi u La Ligi.

"Posljednjih godina Sevilla je u vrhu španjolskog nogometa. S obzirom na to, to je vrlo kvalitetan suparnik kojem ne smiješ ponuditi previše. Dinamo im je ponudio nažalost previše, u smislu njihovih golova. Iako, Dinamo je bio dobar suparnik koji je pokazao kako ima kvalitetu i može zaprijetiti, kao što smo čuli u prijenosu, najboljoj obrani španjolske lige".

Dinamo je bio oslabljen ne igranjem Luke Ivanušeca. Umjesto njega ušao je u sastav Deni Jurić, koji je u drugom poluvremenu promašio izglednu priliku.

"Bilo je tu malo problema, što je Lauritsen krenuo prema njemu kao da će tu loptu on možda stići, pokušati vratiti, mislim da ga je to dosta zbunilo, jer je izgubio korak... On niti u jednom slučaju ne bi pucao onako po zemlji. Golman je praktički već bio na podu. Je, ok, iz ovakvih situacija očekuje se gol, ali nije se dogodio. Međutim, kad govorimo o tome, ja bi tu malo napravio paralelu s ovim rezultatom s obranama golmana. Znači, imamo dvije-tri situacije s jedne strane i tri-četiri s druge, u kojima je njihov golman fenomenalno skinuo barem dvije šanse. Između ostalog i onaj šut Oršića, koji je bio čudesan", pojašnjava nam Goran Vlaović i dodaje:

"I ta situacija u kojoj je prvo Lauritsen nekako Juriću slučajno blokirao njegov udarac. Znači, tri situacije, Sevillin golman je u njih dvije bravurozno reagirao. Livaković, ne mogu reći da je kriv niti za jedan gol, međutim od njega očekujemo ponekad, na neki način, čudesne obrane, jer je ipak reprezentativna jedinica. Tu isto leži razlika. Primjerice, onaj prvi gol, nisam siguran čak niti je li lopta išla u okvir gola. Na kraju je ispao kazneni udarac. Drugi gol Seville je došao iz odbijene lopte koja se opet nije jako odbila. Treći gol se dogodio kroz noge, u situaciji u kojoj je Livaković ostalo malo zaleđen, da se tako izrazim".

'Vjerujem da je postojao kontakt kod penala'

Kad smo kod tog penala Seville koji je iskoristio Ivan Rakitić u 13. minuti, situacija nije baš čista. Penal je bio sumnjiv, u najmanju ruku...

"U jednom sam trenutku baš gledao, na usporenoj snimci se vidi kad on skače, jedan ubrzani pokret u trenutku kad se mogući kontakt događa između nogu Livakovića i Gomeza. Vjerujem da je Livaković njega ipak dirnuo. E sad, sudac je sudio neke stvari kako je sudio. Nije dao drugi žuti Acuni. Bilo je dosta tu nekih situacija. Petkoviću u par navrata, kad je onako malo driblao, pa išao na forsirani faul, sve je to sudac puštao, a onda je penal dosuđen onako, bez imalo razmišljanja. Kažem, kontakt vjerujem da je postojao, ali je li bio toliko jak, to sad na terenu bi se moglo procijeniti bolje".

Vlaović naglašava kako su male stvari u utakmici, u biti, velike za pobjedu. "Male razlike u nekim reakcijama dovedu do toga da rezultat bude povoljniji"...

Kad pričamo o Željku Kopiću, on je Julenu Lopeteguiju suprostavio formaciju 3-4-3, umjesto očekivanih 3-5-2, s Jurićem na desnoj strani napada. U startu se to učinilo jako ambiciozno, jer su Plavi imali u igri praktično samo dvojicu veznih igrača, Ademija i Gojaka. Je li Kopić previše riskirao?

"Možemo sad pričati o rasporedu i odabiru igrača, jer ne znamo sve. Što se tiče ostale strategije, ne znam što im je rečeno. U onom prvom dijelu komentara kazao sam kako smatram da su neke odluke i koštale zapravo nekih golova, a neke odluke su koštale i boljeg razvoja igre i ne stvaranja dodatnih šansi. Činilo mi se da ponekad Dinamo, u situaciji kad treba napraviti brzu tranziciju, kad je trebalo izvesti, potegnuti što bržu kontru, da su dinamovcima odluke bile vraćati loptu nazad. Nekoliko puta sam primijetio da igrači vode loptu prema svom golu. U ovakvim utakmicama, to je apsolutno nepotrebno. Nikakvo posebno neko duže zadržavanje lopte se ionako neće dogoditi, a kad imaš neku situaciju kad se može napraviti kontra, treba ju iskoristiti maksimalno, a ne se zaustavljati i ne se vraćati. Plus te neke izgubljene lopte na sredini ili pred suparničkim prostorom, zato što odluke nisu bile prave. E sad, to sve ne možemo znati da li su te pogreške pitanje nekih strateških poteza, jer sve to je trener Kopić mogao svojim igračima reći, dati im smjernice, koje se onda nisu provodile, primjerice navodim".

Glede Željka Kopića objašnjava Vlaović kako nema neke posebne zamjerke. Vlaović je rekao i kako su zamjene koje su se dogodile, a ukupno je Kopić iskoristio svih 5 izmjena koje su bile dopuštene, bile ok: "Nisu bile nelogične".

Dinamo je gostovanje u Sevilli dočekao s nizom od sedam uzastopnih pobjeda, dok je Sevilla prije Dinama u zadnjih pet dvoboja slavila samo jednom. Međutim, Andalužani su ove sezone u 15 susreta kod kuće izgubili samo jednom, od Lillea u Ligi prvaka. Uzvrat je 24. veljače na stadionu Maksimir i to je šansa. Stoga, što možemo očekivati?

"Rekao sam kad je Dinamo izvukao Sevillu, da je to jedan od najgorih mogućih suparnika koje je mogao dobiti. Oni su u samom vrhu pretendenata za osvajanje Europske lige. Sevilla itekako dobro zna kako osvojiti ovo natjecanje, to svi trofeji i dokazuju. Nisam očekivao sad od Dinama u Sevilli ništa previše. Dapače, Dinamo mi je ostavio pozitivan dojam. U uzvratu će Dinamu biti još teže, morat će se otvoriti, ako misli rezultat. Čisto sumnjam da će se Sevilla sad opustiti, ako uzmemo u obzir povijest Dinamovih utakmica s velikim momčadima u prošlim sezonama. Volio bih da se dogodi preokret, sportski se nadati, ali smatram da će to biti jako teško. Osobno, bio bih sretan da Dinamo ne izgubi", zaključio je Goran Vlaović.