REMI

Osijek i dalje ne zna za poraz! Momci Tomislava Radotića se bude

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Uz prosječnu predstavu s obje strane susret je tako okončan bez pogodaka

22.3.2026.
17:17
Vehmir Džakmić
Igor Kralj/PIXSELL
U prvom nedjeljnom dvoboju 27. kola HNL-a nogometaši Slaven Belupa i Osijeka su u Koprivnici odigrali utakmicu s vrlo malo pravih prilika te bez pogodaka.

Slaven Belupo je ostao šesti na ljestvici, ali se sada bodovno izjednačio s petom Istrom 1961. Osijek je i dalje pretposljednji, no sada je pobjegao posljednjem Vukovaru 1991 na pet bodova prednosti.

Osječani su pod novim trenerom Tomislavom Radotićem nastaviti pozitivan niz. U posljednje četiri ligaške utakmice Osijek ima dvije pobjede i dva remija, a ovo je bio drugi u nizu remi bez golova kojeg je ostvario Osijek. U prošlom kolu je doma odigrao 0-0 s Goricom.

Utakmica je počela u mirnom ritmu, a prvo se uzbuđenje dogodilo u 12. minuti. Dva pokušaja tada je imao domaći igrač Krušelj, ali bez većih opasnosti po osječka vrata. Gosti su prvi ozbiljniji dolazak pred suparnička vrata imali u 21. minuti, ali nakon opasnog ubačaja Omerovića ništa se dobro po Osijek nije dogodilo.

U 23. minuti se zatresla gostujuća mreža. Strijelac je bio Nestorovski, ali je pogodak poništen zbog zaleđa na početku akcije. Pet minuta kasnije opet je zaprijetio Omerović, ali taj je udarac bio laka lovina za domaćeg vratara Hadžikića.

U završnici prvog dijela još je po jednom 'zaiskrilo' na obje strane, ali momčadi su nakon poluvremena bez pogodaka otišle na odmor.

Na početku drugog poluvremena dobar je pokušaj iz slobodnog udarca imao gostujući igrač Jakupović, ali je Hadžikić bio na mjestu. Bila je to najbolja šansa Osijeka na utakmici koja se potom posve smirila. Prolazile su minute bez konkretnih akcija i šansi, a onda je domaćin u 73. minuti, uzaludno, tražio jedanaesterac zbog navodnog igranja rukom.

U završnici ogleda nešto je aktivniji bio Osijek što je rezultiralo najboljom šansom na utakmici u 87. minuti. Nakon kornera lopta je došla do Jelenića na drugoj vratnici, a on je glavom pogodio okvir vrata. Uz prosječnu predstavu s obje strane susret je tako okončan bez pogodaka.

U petak je odigrana prva utakmica ovog kola, a u Puli je Istra 1961 nakon preokreta pobijedila Varaždin 2-1. U subotu su uvjerljive pobjede ostvarile dvije vodeće momčadi na ljestvici. Prvo je Hajduk na osječkom Gradskom vrtu pobijedio Vukovar 1991 sa 6-0, dok je potom Dinamo, kao gost na maksimirskom stadionu, pobijedio Lokomotivu 5-0. Na tom je susretu Dion Drena Beljo upisao drugi ligaški 'hat-trick' u nizu.

OsijekSlaven BelupoHnl
