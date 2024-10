Škotski mediji: 'Užas! Ovaj osjećaj slama srce, pomislili smo da smo se iščupali'

Hrvatska nogometna reprezentacija na Maksimiru je u trećem kolu Lige nacija svladala Škotsku 2-1 i tako ostvarila drugu pobjedu u skupini.

Škotski mediji teško su podnijeli poraz svoje reprezentacije.

"Ovo je užasno, osjećaj poslije kasno poništenog gola VAR-a slama srce. Užas. Ta riječ ne može ni opisati kako je bilo biti škotski navijač ovu večer. Boriti se ovako srčano protiv jedne od najboljih europskih reprezentacija, pomisliti da smo se iščupali zadnjim udarcem na utakmici bilo je svo što smo mogli tražiti od ove škotske reprezentacije. I zatim ostati bez svega na ovaj način je šok da teško može biti veći. U jednom trenutku pomislili smo da je Che Adams uspio zabiti gol kojim ćemo izboriti nezasluženi bod, ali u sljedećoj nizozemski VAR sudac Dennis Higler šapnuo je Rumunju Istvanu Kovacsu u uho da ga poništi i započeo našu agoniju. Očajan niz traje i dalje, samo jedna pobjeda u 15 kroz 13 paklenih mjeseci", piše škotski The Sun.

"Kad ostaneš bez sreće, ostaneš bez svega. Škotska je ponovno poražena, ali na najokrutniji mogući način jer joj je poništen gol duboko u sučevoj nadoknadi. Ponovno smo se herojski borili do zadnje sekunde, ali poništeni gol za izjednačenje je točka na 'i' još jedne razočaravajuće večeri", piše škotski The National.

'Slavlje je bilo ludo'

"Pomislili smo da smo uspjeli izjednačiti u 95. kad je Che Adams natjerao Kristijana Jakića da si zabije auto-gol. Slavlje je bilo ludo, ali duboko u podsvijesti škotskih igrača i navijača postojala je bojazan od mogućeg zaleđa. Ono je konačno potvrđeno poslije duge VAR provjere, a odmah nakon uslijedio je posljednji sudački zvižduk koji nas je potpuno ispuhao", piše Daily Record.

Škoti su poveli u 33. minuti. Doak je ubacio s lijeve strane, a na drugoj stativi Sučić kriminalno reagirao i praktički dao loptu Christieju koji je s par metara poslao loptu u mrežu. Hrvatska se vratila samo tri minute kasnije. Perišić je majstorski u primanju dao povratnu za Matanovića koji je onako 'killerski' odmah opalio i pogodio u suprotni donji kut za svoj prvijenac u dresu reprezentacije.

Susret je obilježila nevjerojatna drama u završnici. Kovacs je unatoč tome što je isteklo vrijeme odlučio dati još jedan napad Škotima. Šutalo nije uspio očistiti jednu loptu koja je došla do Adamsa, ovaj je pokušao zaobići Livakovića, a lopta je zakačila Jakića i skrenula u mrežu za šok na Maksimiru. No, pokazao je rumunjski sudac odmah da VAR pregledava situaciju, a nakon skoro dvije minute čekanja gol je poništen jer je Adams u primanju lopte ipak bio u zaleđu. Kovacs je vrlo brzo nakon toga odsvirao kraj i svi su mogli odahnuti nakon što su redom spominjali prokletstvo Maksimira, ali i naše reprezentacije, koja je nakon Albanije i Italije na Euru, umalo opet prosula sve. bila je to sretna pobjeda Vatrenih, ali takva je najčešće i slađa.

