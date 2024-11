Škoti u problemima, ostali bez prvog napadača, pozvali iskusno ime i još sanjaju drugo mjesto

Samo dva dana nas dijeli od vrlo važne utakmice na Hampden Parku u Glasgowu između Škotske i Hrvatske.

Važna je to utakmica za obje ekipe. Hrvatska pobjedom (možda i remijem) može osigurati barem drugo mjesto i plasman u četvrtfinale Lige nacija. Škotima, s druge strane, očajnički trebaju bodovi da izbjegnu zadnje mjesto i ispadanje u ligu B, a matematički, još mogu prestići nas i Poljake i završiti drugi. Škoti su ostali bez prvog napadača, Chea Adamsa koji se ozlijedio prije deset dana u utakmici s Fiorentinom i neće biti na raspolaganju reprezentaciji. Velik je to udarac jer je Adams škotski napadač u najboljoj formi i sigurno bi startao protiv Hrvatske.

Steve Clarke će tako morati birati između Lyndona Dykesa i Lawrencea Shanklanda. Obojica su u lošoj formi, Dykes je na ljeto preselio u trećeligaški Birmingham, a ni tamo se nije nametnuo dok je Shankland u velikoj krizi. Napadač Heartsa ove je sezone u 13 ligaških utakmica tresao mrežu tek jednom, dok je u dvije sezone prije ove zabijao čak 48 puta u 74 nastupa. Za pretpostaviti je da će se Clarke ipak odlučiti za robusnog Dykesa koji bolje odgovara njegovom sustavu od napadača šesnaesterca, Shanklanda.

Foto: Matija Habljak Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija

Osim Adamsa, Škoti će biti i bez Lewisa Morgana koji ostaje u svojim New York Red Bullsima koji su ušli u četvrtfinale MLS-a. Umjesto njega je pozvano još jedno MLS lice, ali i iskusni reprezentativac Stuart Armstrong. Bivši igrač Celtica i Southamptona na kratko se oprostio od reprezentacije nakon Eura, ali sad je ponovno u kadru.

Škotski mediji još se nadaju da mogu do drugog mjesta u skupini. Trebat će im za to pobjeda od barem dva razlike u petak protiv Hrvatske, onda i pobjeda u Varšavi. Škotska bi, dođe li do tog malog čuda, došla i do prvog pota u ždrijebu kvalifikacijskih skupina za nadolazeće SP. Te snove pokušat će rasplinuti izabranici Zlatka Dalića već u petak u Glasgowu.

