Osvajač povijesnog srebra s Hrvatskom u Rusiji Šime Vrsaljko, upravo igra fantastičnu utakmicu za Atletico u Ligi prvaka.

Krajem prvog dijela, Wanda Metropolitana skočila je u zrak nakon što je Šime glavom od pod pogodio gredu, nakon ubačaja Lodija.

Twitter komentira Vrsaljka

Trenutni rezultat je 1-1 u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. U drugom je poluvremenu, negdje malo poslije otvaranja, sjajno reagirao u obrani, ima čitav niz dobrih poteza. Vrsaljko je aktivan u oba smjera i ovo je njegova prava utakmica. Nogometni zaljubljenici upravo na Twitteru komentiraju kako je Šime briljantan večeras, kako gledamo njegovu monstruoznu predstavu protiv Man Uniteda.

Šime Vrsaljko izgubio je mjesto u reprezentaciji nakon lanjskog Europskog prvenstva.

Izbornik Zlatko Dalić ga od tada nije pozvao, ali to ne znači da u budućnosti neće...

Vrsaljko se posuo pepelom

“Nikad nisam gledao reprezentaciju kao mjesto na kojem moram biti, ako to nisam zaslužio. Gledam na to strogo profesionalno. Ako nisam na razini koju zahtjeva reprezentacija, onda ne moram tamo ni biti. Najveći sam navijač hrvatske reprezentacije i kada igram i kada ne. Uvijek ću biti na raspolaganju i kad me budu trebali, naravno da ću doći”, počeo je desni bek intervju za Novu TV, koji je upitan je li ga to pogodilo...

“Bilo mi je teško i žao mi je. Više mi je bilo žao što me nema, ali kao profesionalac sam to prihvatio i to je normalno”, kazao je te je otkrio kako se nije čuo s izbornikom.

U međuvremenu, opet je počeo redovno igrati u Atletico Madridu te se nada pozivu.

Nema ga dugo u reprezentaciji

“Naravno da sve prilike koje dobivam koristim da bi bio što bolji. Kad god me trener u klubu treba, bit ću mu na dispoziciji, a to isto vrijedi i za nacionalnu momčad”, poručio je.

Šime Vrsaljka već dugo nema u reprezentaciji, točnije izbornik Zlatko Dalić ga ne zove, a razlog tome leži i u situaciji koja se dogodila još za vrijeme posljednjeg Eura.

Šime Vrsaljko imao je status jednog od senatora, međutim, u jednom je trenutku šokirao Dalića, očito isfrustriran svojim statusom.

Sportske novosti donijele su u studenom prošle godine tekst o tom slučaju...

"Ti mene nisi stavio igrati. Ti si to napravio", obratio se ljutito Šime Daliću na ručku, nakon što je izbornik odlučio da Josip Juranović bude starter sa Škotskom.

'Što sam sve za tebe napravio, a ti tako'

"Otkad smo nas dvojica na ti?", odgovorio mu je konsternirani Dalić jer nikad ga dotad Šime nije tako oslovio...

Poslijepodne na treningu, pozvao ga je na stranu.

"Kako možeš tako nastupiti prema meni?", počeo je izbornik bukvicu...

"Zvali smo te u reprezentaciju i kad nisi igrao u klubu, pazili na tebe, kod svakog i najmanjeg problema vadili te iz igre da te sačuvamo od ozljede, imaš status prvotimca, iako od Rusije nemaš kontinuitet igara... Što sam sve za tebe napravio, a ti tako! Vidim da si umoran i zato želim svježeg Juranovića. To je jedini razlog", korio je Dalić Vrsaljka.

Igrao bi protiv Španjolske u nokaut fazi Eura

I očito mu ozbiljno zamjerio. Do novinara je bila došla informacija, kako piše novinar SN-a koji prati reprezentaciju Hrvatske u nogometu, kako bi Vrsaljko igrao s La Rojom da se nije dogodio taj incident. Nije ga ubacio čak niti u produžecima umjesto Brekala, što je morao. Da uči na vlastitim pogreškama, dokazao je u Splitu, nakon što su Rusi zabili autogol, izvukao je Kramarića i postavio pravog beka - Stanišića. Jer je također na travnjak u međuvremenu ušao Brekalo umjesto Juranovića.