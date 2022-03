STVARNO NEMA SREĆE / Nadao se da će opet biti na Dalićevom popisu, a sada je stigla loša vijest: Šime Vrsaljko doživio novi udarac

Hrvatski nogometaš Šime Vrsaljko izgubio je mjesto u reprezentaciji nakon lanjskog Europskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić ga od tada nije pozvao. Međutim, pojavila se nada da bi mogao biti na popisu kojeg će Dalić objaviti u ponedjeljak. Vrsaljko je posljednjih tjedana igrao u dobroj formi pa se tome nadao i sam igrač. "Nikad nisam gledao reprezentaciju kao mjesto na kojem moram biti, ako to nisam zaslužio. Gledam na to strogo profesionalno. Ako nisam na razini koju zahtjeva reprezentacija, onda ne moram tamo ni biti. Najveći sam navijač hrvatske reprezentacije i kada igram i kada ne. Uvijek ću biti na raspolaganju i kad me budu trebali, naravno da ću doći"; rekao je nedavno Vrsaljko za Novu TV. Međutim, iz Španjolske stižu loše vijesti. U 21. minuti susreta s Betisom Vrsaljko je šepajući napustio teren. s obzirom na njegovu povijest s ozljedama, to svakako nije dobra vijest.