Nakon Gorana Vlaovića, javio nam se i Silvio Marić, još jedna legenda Dinama. Mara je za Plave igrao u tri mandata i kombinirano upisao čak 142 nastupa uz 41 gol, prema podacima s interneta. Maloprije nam je i Silvio Marić podijelio impresije s Plave noći koja je bila za pamćenje...

Našalili smo se s njim da je uz hostese upravo on plijenio najviše pažnju okupljenog i razdraganog Dinamovog puka na Plavoj mostarskoj noći. Nasmijao se na to...

"Doživio sam ovacije, kao da je utakmica. Znaš kaj, 800 ljudi je bilo, svaka im čast", rekao je Silvio Marić za Net.hr i nastavio...

"Oporavio sam se od Plave noći, bome nije bilo lako. Organizacija je bila vrhunska. Svaka im čast, kako su nas dočekali, ostali smo paf. Nevjerojatna atmosfera, nevjerojatna energija. Jedna čaša se nije razbila. Nevjerojatno kako su ljudi bili sretni, veseli, dočekali su nas kao kraljeve. Taj detalj sreće i veselja mi je posebno upao u oči. Nismo samo mi ispred kluba dočekani kao kraljevi, nego i igrači prve ekipe. Bio je i Malenica, predsjednik Uprave, ono, bili smo van sebe."

U delegaciji kluba bili su predsjednik Uprave Zvonimir Manenica, prvotimci Dino Perić i Luka Stojković uz još neke od legendi kluba poput Gorana Vlaovića, Darija Šimića i Tome Šokote.

"Prekrasna večer, nevjerojatno da Dinamo ima toliko navijača u Hercegovini, ja nisam mogao vjerovati da ljudi toliko vole Dinamo. Mislio sam da mi tu u Zagrebu obožavamo Dinamo, valjda bi 'poginuli' za njega pa ono, iz Zagreba smo, ali da ljudi izvan grada toliko mogu voljeti klub, naš Dinamo, ostao sam fasciniran, ne samo ja. Bili smo u pozitivnom šoku kakva je energija bila dobra. Molili su da opet dođemo, napravit će oni opet to, samo da se pojavimo. Mislim da će sad to u budućnosti biti na puno boljem nivou organizirano i da moramo s navijačima raditi tu simbiozu, koja je dosegla nevjerojatne vrhunce. Povezanost igrača prve ekipe i kluba s navijačima je na iznimnom nivou. Probat ćemo i veterane dovesti, generacijski, da se i oni mogu poistovjetiti s navijačima. Bit će to sve bolje i bolje".

Silvio Marić zahvalio se još jednom svima...

"Nemam riječi na gostoprimstvu, čudo jedno kako su nas dočekali, kako su nas primili. Hercegovina diše Plavo, svaka im čast. Gori Hercegovina u plavom, živi za Dinamo", zaključio je Silvio Marić.

