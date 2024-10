Bivše zvijezde tuže Barcelonu zbog neplaćenih iznosa: Žele čak 13 milijuna eura

Novi problemi za Barcelonu. Navodno su dvije bivše zvijezde podnijele tužbu protiv katalonskog diva zbog neplaćenih iznosa, a ako dobiju sud mogli bi Barcelonu koštati 13 milijuna eura.

Već otprije je poznato kako se Sergio Aguero spori s bivšim klubom. Argentinac je došao 2021. i potpisao na dvije godine. Došao je besplatno iz Manchester Cityja i trebao je biti veliko pojačanje, no zbog srčanih problema odigrao je samo pet utakmica te se umirovio s 33 godine.

Zbog prijevremenog prekida ugovora obje strane su se dogovorile kako će Barcelona isplatiti argentinskome igraču primanja za prvu godinu ugovora, tj. iznos od 3 milijuna eura.

U Barceloni su se nadali kako će to podmiriti osiguranje, no osiguravajuća kuća je to odbila pod izlikom da je Argentinac i prije dolaska u Kataloniju imao srčanih problema.

Otada se Barcelona već dvije godine pravi 'grbava', a Aguero je dosta bilo čekati pa je pokrenuo sudski postupak.

Da stvar bude gora za uvijek financijsko labilnu Barcelonu, Argentincu se pridružila agencija Oussame Dembelea. Scores SPorts Management traži od Katalonaca čak 10 milijuna eura. Prije prelaska u PSG Dembele je u zadnjoj godini pristao na smanjenje plaće ako dobije polovicu od idućeg transfera.

Druga polovica trebala se dijeliti između njegovih menadžera i kluba s Camp Noua. Ipak Barcelona je zadržala svih 25 milijuna od 50 milijuna eura koliko je iznosio iznos tako da se i agencija pridružila novoj tužbi kako bi si priskrbila 'svoje' milijune.

