Hrvatski reprezentativac Josip Brekalo postigao je u ponedjeljak navečer megagol u domaćoj pobjedi Torina nad Udineseom (2-1) u dvoboju 13. kola Serie A.

Brekalo je gol u dresu Torina postigao u 8. minuti i to prelijepim volejem, s nekih 22 metra iz prve, neobranjivo dolje desno u mrežu. OVDJE pogledajte taj gol. Bio je to njegov jedan od najboljih i najljepših golova ikad u karijeri. Brekalu je, također, to bio treći gol u osmom nastupu za Torino ove sezone, nakon što je došao na posudbu iz Wolfsburga za milijun eura. Ukupno mu je to u ovoj godini 4 gol, ako računamo i jedan postignut u Bundesligi...

Kod Jurića je bio standardan igrač prije nego što je zbog ozljede propustio zadnje dvije prvenstvene utakmice protiv Sampdorije i Spezije.

Inače, na 2-0 za Torino povećao je Bremer u 48. minuti, a za goste je smanjio Forrestieri (77).

Brekala je u 82. minuti zamijenio bivši Vatreni, Marko Pjaca. Inače, Brekalo je ostvario učinak od jednog gola, dva ključna dodavanja i dva precizna ubacivanja u utakmici, prema brojkama s Twittera...

Torino je pobjedom došao na 11. mjesto s 17 bodova, dok je Udinese 15. s 14 bodova.