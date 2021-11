DALIĆEV ADUT ZA KATAR ODUŠEVIO SVIJET / Jeste li vidjeli vi to ljudi moji? Ne viđate takve golove baš često, ovo je nešto najbolje u posljednje vrijeme'

Hrvatski reprezentativac, Dalićev adut za SP Josip Brekalo, postigao je u ponedjeljak navečer jedan od svojih najboljih i najljepših golova u karijeri, u domaćoj pobjedi Torina nad Udineseom (2-1) u dvoboju 13. kola Serie A. Brekalo je gol u dresu Torina postigao u 8. minuti i to prelijepim volejem, s nekih 25 metara iz prve, neobranjivo dolje desno u mrežu. Brekalu je, također, to bio treći gol u osmom nastupu za Torino ove sezone, nakon što je došao na posudbu iz Wolfsburga za milijun eura. Ukupno mu je to u ovoj godini 4 gol, ako računamo i jedan postignut u Bundesligi. Spektakularan gol oduševio je društvene mreže, talijansku javnost, nogometni svijet u cjelini... Prema podacima na internetu, Brekalo je odigrao odličnu utakmicu u momčadi Ivana Jurića. "Jeste li vidjeli vi taj njegov gol? Takve pogotke ne viđate često", "Josip Brekalo postigao je jedan od najboljih golova iz prve u posljednje vrijeme", samo su neki od brojnih komentara pohvale na račun majstorije senzacionalnog Vatrenog.