Engleski prvoligaš Newcastle United imenovao je Eddieja Howea (43) novim trenerom svoje momčadi, službeno je potvrđeno.

Nakon što su klub preuzeli saudijski vlasnici, Newcastle je prije više od dva tjedna otpustio legendarnog, ali posljednje vrijeme vrlo omraženog trenera, Stevea Brucea.

Klub je objavio kako je do raskida suradnje došlo sporazumno, ali potpuno je jasno kako je to bila odluka novih vlasnika koji su čekali prvu priliku da ga se riješe. Bruce je u Newcastleu proveo više od dvije godine, a završavao je sezone na 13. i 12. mjestu, te je uspijevao dogurati do četvrtfinala liga kupa i FA kupa.

Cijenjeni Englez

No, ove sezone Newcastle je bio jedna od najgorih momčadi lige i sada su se novi vlasnici odlučili za promjenu na klupi.

Novim trenerom je imenovan Howe, koji se smatra jednim od najkvalitetnijih engleskih stručnjaka.

Howe je posljednji angažman imao na klupi Bornemoutha, kojeg je vodio od 2012. do 2018. godine i vodio ga kroz sva četiri ranga engleskog nogometa do Premierlige.