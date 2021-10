Dva su tjedna trebala novim vlasnicima Newcastle Uniteda da otpuste legendarnog, ali posljednje vrijeme vrlo omraženog trenera, Stevea Brucea. U srijedu su novi saudijski vlasnici donijeli prvu važniju odluku i Bruce više nije trener Newcastlea.

Klub je objavio kako je do raskida suradnje došlo sporazumno, ali potpuno je jasno kako je to bila odluka novih vlasnika koji su čekali prvu priliku da ga se riješe. Newcastle je proteklog vikenda doživio novi poraz u Premiershipu i time si je Bruce praktički presudio. Bruce je u Newcastleu proveo više od dvije godine, a završavao je na 13. i 12. mjestu, te je uspijevao dogurati do četvrtfinala liga kupa i FA kupa. No, ove sezone Newcastle je uistinu jedna od najgorih momčadi lige i Bruceov otkaz može se smatrati nužnom promjenom.

Tko će ga naslijediti?

Novi vlasnici prvo imaju zadatak nekako izvući Newcastle s dna Premiershipa, a istovremeno moraju početi graditi tu "megamomčad" koju su najavljivali navijačima. Za takav podvig trebat će im trenerska zvijezda, a do sada su se spominjala neka uistinu velika imena.

Privremeno će momčad voditi Greame Jones, ali spekulira se kako bi momčad uskoro mogao preuzeti netko od sljedećih trenera. Spominje se Roberto Martinez, izbornik Belgije, zatim bivši trener Rome, Paulo Fonseca, sjajni domaći ekspert Eddie Howe, govorilo se o Franku Lampardu, Stevenu Gerrardu, ali svakako najzvučnije ime je Antonio Conte.