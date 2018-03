ŠEF SUDACA ZA NET.HR EKSKLUZIVNO OTKRIO: ‘Bebek mi je sam nakon utakmice priznao pogrešku na štetu Hajduka’

Šef sudaca Ante Kulušić u razgovoru za Net.hr otkrio je što mu je Ivan Bebek kazao nakon pogreške na štetu Hajduka

Poznati riječki nogometni sudac Ivan Bebek jučer je pogriješio u uzvratnoj utakmici polufinala između Lokomotive i Hajduka. U 10. minuti susreta napadač bijelih Ahmed Said probio se s loptom po lijevoj strani terena, a na ulasku u kazneni prostor pao je u duelu s Majstorovićem, koji mu je uklizao unutar kaznenog prostora.

Na usporenoj snimci vidljiv je kontakt Majstorovića s obje noge. Said je pao, igrači Hajduka su protestirali, ali Ivan Bebek odmahnuo je rukom i dosudio samo korner za Splićane. Navedeno je naljutilo hajdukovce…

Bebek mislio da je Majstorović najprije izbio loptu Saidu

“Razgovarao sam poslije utakmice s Bebekom. Priznao mi je pogrešku i kazao kako je mislio da je Majstorović najprije izbio loptu Saidu, pa ga onda zakačio. Rekao mi je da, kad je vidio snimku nakon, da je falio. Normalno da je priznao pogrešku. Igrač je možda dotaknuo loptu s vrhom kopačke, možda, ali bio je kazneni udarac”, otkrio nam je šef sudaca, Šibenčanin Ante Kulušić koji je jučer gledao utakmicu Lokomotive i Hajduka…

“Sve ostalo na utakmici Bebek je sudio vrhunski. Slušajte, ja bi bio najsretniji da nije bilo te greške. Ali sad ne možemo iz ove kože. Greške moramo smanjiti na najmanju moguću mjeru. Pogotovo greške koje utječu na konačni ishod utakmice. Greška je, naravno, i ona koja ne utječe, ali nekako je lakše preživjeti takvu grešku. Ali lijepo od Bebeka što je priznao pogrešku”, dodao je Kulušić i osvrnuo se na kompletno suđenje ove sezone u HNL-u.

Oblak sumnje nad hrvatskim suđenjem

Pogrešaka je bilo, tu priče nema, ali tko radi (čitaj sudi), taj i griješi. Samo, malo je nezgodno kad se pogreške češće događaju jednom klubu ili nekolicini njih. Odmah se u toj situaciji, naime, pojavljuje oblak sumnje…

“Suci sude dobro, ali nažalost ima grešaka. To je sastavni dio igre. Glupo je govoriti da su to namjerne greške. One nisu namjerne, sigurno. Grešaka ima. Da li je to razlog malog broja odsuđenih utakmica ili nešto drugo, to ne znam. Ali, analiziramo stanje. Suđenje u Hrvatskoj uvijek može biti bolje. Suci griješe i u Europi, možemo to vidjeti i u susretima Lige prvaka, ligama petice… Ima grešaka. Moramo sve raditi da grešaka bude što manje. Molim Boga za dan kad će doći VAR, kad ćemo moći eliminirati te pogreške. Trebalo analizirati sve greške u ovom prvenstvu, pa bi onda tek mogli razgovarati na račun koga je bilo najviše grešaka, a na račun koga najmanje. Grešaka je bilo na račun svih klubova. I Hajduka, i Dinama i na račun Rijeke. I na račun ostalih. To je normalno, suci griješe. Nadamo se kako će se to u HNL-u i, općenito u hrvatskom nogometu, popraviti”, zaključio je Ante Kulušić.