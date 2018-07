SCHMEICHEL O TOME KAKO JE ODVEO HRVATSKU NA SP: ‘Očekivao sam auto kao nagradu, a dobio šunku’

Hrvatska i Danska danas u Nižnjem Novgorodu igraju za prolazak u četvrtfinale Svjetskog prvenstva

Uoči utakmice osmine finala između Hrvatske i Danske u Nižnjem Novgorodu, dvije vratarske legende sukobljenih reprezentacija, Peter Schmeichel i Stipe Pletikosa, gostovali su u Moskvi u emisiji međunarodne TV kuće, RT.

Schmeichel se prisjetio kako je svojim obranama odveo Hrvatsku na SP u Francuskoj, a pritom se i našalio.

‘Nakon utakmice, Hrvati su mi poklonili šunku!’

“Sjećam se da sam nekom Grku u zadnjoj minuti nogom obranio čistu priliku. Na sljedećoj prijateljskoj utakmici s Hrvatskom su nakon himni na stadionu rekli da posebno žele zahvaliti novom nacionalnom heroju Peteru Schmeichelu. To je bilo baš lijepo, pomislio sam da ću možda dobiti neki auto za nagradu. No nakon utakmice su mi Hrvati poklonili šunku”, rekao je legendarni Danac.

Na toj utakmici na Poljudu, koju su Danci dobili 1:0, za reprezentaciju debitirao je i Pletikosa koji se prisjetio jednog detalja.

‘Bio sam tužan kad me Peter pitao da zamijenimo dresove’

“Peter je bio jedan od mojih idola u djetinjstvu. Nakon utakmice pitao me da zamijenimo dresove, ali moram priznati da sam bio malo tužan jer mi je to bio prvi reprezentativni dres. No zamijenili smo ih i bio sam jako sretan”, rekao je Pletikosa.