Španjolski nogometni velikan Real Madrid preuzeo je vrh Primere nakon što je proteklog vikenda u susretu 14. kola nacionalnog prvenstva na gostovanju pobijedio Cadiz sa 3-0.

"Kraljevski klub" je poveo već u 14. minuti golom Rodryga, a isti je igrač u 64. minuti na asistenciju Luke Modrića zabio za 2-0.

Sjajnu predstavu Rodrygo je okrunio u 74. minuti asistencijom za Judea Bellinghama za konačnih 3-0. Kapetan hrvatske reprezentacije za goste je igrao do 70. minute kada je umjesto njega u igru ušao Dani Ceballos.

U ovoj utakmici na suprotnim stranama su se ponovno našla dva i brata - Realov Nacho Fernandez i Alex Fernandez koji igra za Cadiz.

Potez nih dvojice nakon utakmice privukao je veliku pažnju. Oni su se, naime, nakon susreta sjeli sa svojim sinovima na stepenice kako bi popričali, a taj trenutak je snimila kamera.

Prvi put su jedan protiv drugoga igrali prije više dvije godine, a prije te utakmice Alex je ovako govorio o tom susretu:

"Ovo će biti važna utakmica za našu obitelj. Naravno da će biti neobično igrati protiv njega (Nacha op.a), ali ja se tome veselim. Kasnije ćemo sjesti i razgovarati. Kada se nađemo na terenu na suprotnim stranama, znali smo uvijek da moramo biti profesionalni. Znao sam da bi me on, ako bude potrebe, čak i udario. Svako od nas želi pobijediti, a on je naravno u prednosti jer igra za Real Madrid", rekao je kroz smijeh.

Obojica su ponikli u Real Madridu, a tri godine stariji Nacho ima neusporedivo veću karijeru, tijekom koje je postao legenda "Kraljevskog kluba" s kojim je osvojio sve moguće trofeje, a Alex je upisao samo jedan nastup za Real. Igrao je za brojne klubove među kojima su Espanyol, Elche i Reading, a bio je i u hrvatskom prvoligašu Rijeci gdje je na posudbi u devet nastupa zabio dva gola u sezoni 2014/15.