Manchester City će u utorak u petom kolu Lige prvka au skupini G ugostiti RB Leipzig. Građani u prva četiri kola imaju maksimalnih 12 bodova, dok Nijemci imaju tek tri boda, te je ovo dvoboj za prvo mjesto.

Protiv bivšeg kluba mogao bi zaigrati branič Cityja Joško Gvardiol koji je ovog ljeta Njemačku zamijenio Engleskom.

"Ovo je najbolja liga na svijetu i čast je biti ovdje u najboljem klubu u ovom trenutku. Bio sam na posudbi u Hrvatskoj prije dolaska u Leipzig, bilo mi je 18 godina pa sam ostao u Zagrebu sazrijevati. Leipzig mi je puno pomogao da postanem bolja osoba i bolji igrač i da budem spreman za sljedeću razinu, a to je Premier liga. Nisam ni s kim razgovarao sa sadašnjim suigračima prije nego što sam došao u Manchester City, mlad sam, imam samo 21 godinu, prije nego što sam došao, sumnjao sam je li pravi trenutak. Što god radim, vjerujem u sebe i mislim da je ovo pravi izbor", započeo je Gvardiol koji ne zaboravlja težak 7-0 poraz prošle sezone na Etihadu.

"Naravno da se sjećam prošlosezonskog poraza od 7-0, iako bih ga volio zaboraviti. Nitko od nas igrača nije htio razgovarati nakon utakmice, ali izgubili smo od kasnijeg osvajača Lige prvaka. Tad još nisam znao da se City zanima za mene, bio sam fokusiran samo na Leipzig. Bila je to teška utakmica, veselio sam se duelima s Erlingom Haalandom, no on nam je zabio pet pogodaka."

Gvardiol još nema zacementirano mjesto u prvih 11.

"Nadam se da ću tijekom siječnja imati dovoljno vremena kako bih poradio na pozicioniranju na terenu. Svaka utakmica je novi izazov, pogotovo jer mi je ovo prva sezona ovdje. Ima još puno utakmica do kraja sezone, ključno je da svi ostanemo zdravi, a i trener radi dosta rotacija. Još uvijek sam mlad, to je dobra stvar za mene."