Nakon što je Luka Modrić odbio nevjerojatan ugovor iz Saudijske Arabije, prošloga tjedna pojavila se vijest da u toj bi zemlji mogao završiti jedan drugi hrvatski nogometaš - Ivan Rakitić.

Njemu ugovor sa Sevillom istječe za godinu dana i već je u nekoliko navrata istaknuo kako nema namjeru napustiti Sanchez-Pizjuan, no sada mu saudijski Al Ittifaq nudi jako bogat ugovor kojime ga pokušava nagovoriti na odlazak iz Španjolske.

Naime, kako piše AS, Al Ittifaq je prvo ponudio Rakitiću dvogodišnju ugovor s plaćom od šest milijuna eura po sezoni, što je on odbio, no Saudijci nisu odustali i poslali su mu novu, poboljšanu, ponudu s plaćom u visini od 10 milijuna eura po sezoni.

"Najmoćnija liga Bliskog istoka nastavlja lov na hrvatske zvijezde. Luki Modriću nudili su 200 milijuna eura za tri sezone, a Marcelo Brozović ima ponudu od 40 milijuna eura po sezoni. Rakitić se neće približiti tim iznosima, ali može čak četiri puta više zarađivati nego u Sevilli", objavio je AS.