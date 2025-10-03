IGOR U CENTRU SKANDALA /

Sarajevo i Velež podnijeli prijavu protiv Štimca, traže hitnu reakciju

Foto: Pro Shots Photo Agency/ddp Usa/profimedia

Prijava dolazi nakon što je Štimac objavio spornu poruku na društvenim mrežama

3.10.2025.
22:31
Maj Gašparac
Pro Shots Photo Agency/ddp Usa/profimedia
Velež i Sarajevo, ali i još neki bh. klubovi, podnijeli su prijave Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine protiv protiv Igora Štimca i HŠK Zrinjski, javlja bosanskohercegovački portal Sportsport.ba.

Oni su zatražili da se po hitnom postupku pokrene proces i da se Savez očituje o tom slučaju.

Prijava stiže nakon što je Štimac u statusu na Facebooku dao podržku hrvatskom političaru Marinu miletiću, pisao o islamizaciji Europe i na kraju pozdravio sa "Za dom spremni".

Taj se pozdrav koristio  u Nezavisnoj državi Hrvatskoj u drugom svjetskom ratu i njime su se služili članovi ustaškog pokreta te je u BiH proglašen protupravnim.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je ovo Yay Yay Wilson preživio? Pogledajte što mu je protivnik radio

Igor štimacPrijava
