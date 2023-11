Pred Hrvatskom su posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama za EURO 2024. godine, danas od 18 sati protiv Latvije u Rigi, te tri dana kasnije u Zagrebu protiv Armenije.

Uoči završnog raspleta, na vrhu skupine D sa 16 bodova je Turska koja je već osigurala plasman na EURO. Hrvatska i Wales imaju po 10 bodova, dok je Armenija treća sa sedam bodova. Na začelju je Latvija s tri boda.

Hrvatska u zadnja dva kola mora sakupiti više bodova od Walesa kako bi osvojila jedno od prva dva mjesta koja direktno vode na EP.

Za te dvoboje na popisu izbornika Zlatka Dalića nije se našao napadač Augsburga Dion Drena Beljo, koji je ostavio solidan dvoboj u listopadski kvalifikacijama. Beljo se nije našao ni na popisu izbornika mlade reprezentacije Dragana Skočića.

"Nisam imao kontakte niti s jednim izbornikom. Vidio sam da sam na pretpozivu A reprezentacije koji nije aktiviran, a za mladu vrstu nisam pozvan. To je to, nemam što kazati na tu temu", rekao je Beljo za Sportske novosti, pa dodao kako se nada da će s Vatrenima zaigrati na Euru.

"Naravno da se nadam i da mi je to velika želja. Nastupiti na velikom natjecanju s reprezentacijom Hrvatske je san. Bila mi je čast kad sam igrao u ove dvije kvalifikacijske utakmice, to je tada bilo ispunjenje sna. No, sasvim mi je jasno da me izbornik neće pozvati ako ne igram u klubu. Moram se izboriti za svoju minutažu, pokazati dobre igre, onda poziv neće izostati. Isto to vrijedi i za mladu reprezentaciju. Bio sam na pretprošlom okupljanju, bio sam na Farskim otocima, tamo sam igrao, zabio gol i asistirao. Kad ne igram u klubu, svaka minutaža dobro dođe."

