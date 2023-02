Sandro Perković prošle sezone s Dinamom je slavio naslov prvaka, da bi potom otišao u latvijsku Rigu. Nakon šest mjeseci odlučio se vratiti 'kući'.

"U Latviji je doista bilo sjajno. Momčad smo s četvrtog doveli na drugo mjesto pri čemu smo se do zadnjeg kola borili za naslov prvaka. U kvalifikacijama za Konferencijsku ligu odigrali smo šest utakmica i pritom upisali četiri pobjede uz jedan remi i jedan poraz. Putem smo svladali slovački Ružomberok. U svakom slučaju, bilo je to baš lijepo i uspješno iskustvo. Kako nam se po završetku sezone nisu poklopile vizije u kojem bi smjeru trebali ići momčad i klub, odlučio sam se na povratak u Dinamo. Bio sam u kontaktu s trenerom Antom Čačićem koji me pitao jesam li za opciju povratka u stožer. I tu smo se dogovorili. Puno je mladih igrača u Dinamu, puno je posla, trebamo se pripremiti za europske izazove, probati osvojiti dvostruku krunu. Naravno, kad Dinamo zove nema previše razmišljanja. Sve smo dogovorili u nekoliko minuta", rekao je Perković za službene stranice kluba.

U maksimirskom je stožeru bio još u mandatu trenera Željka Kopića.

"Tako je, bio sam tu u doba trenera Kopića, a potom ostao i s aktualnim strategom Čačićem do kraja prošle sezone. Osvojili smo naslov prvaka, taj mi trofej osobno jako puno znači, sretan sam što imam priliku ponoviti te uspjehe i nadam se da će ih jako puno biti i u budućnosti."

Pred njim je veliki izazov.

"Neki su igrači, primjerice, na dvojnoj registraciji što znači da mogu dio trenažnih procesa odrađivati s nama, pod našom kontrolom, a u drugim klubovima skupljati minutažu i privikavati se na seniorski nogomet. Za mlade je to doista sjajno. Osim toga, neki su na posudbi, neki na dvojnoj registraciji, neki u juniorskoj momčadi, sve ih moramo pratiti, znati tko je u datom trenutku za Dinamo. Kad dođe ljeto moramo imati jasnu sliku koga možemo odmah povući u prvu momčad. Pred nama je puno posla i analiza."