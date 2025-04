Perković najavio derbi: Otkrio kako Dinamo jedino može pobijediti Rijeku

Dinamo u nedjelju dočekuje lidera prvenstva Rijeku, a ulog je ogroman – ostanak u utrci za naslov. Modri zaostaju četiri boda i jasno je: sve osim pobjede moglo bi ih izbaciti iz šampionske jednadžbe. Trener Sandro Perković najavio je derbi na konferenciji za medije.

"Ušli smo u samu završnicu prvenstva. S obzirom kakva je sezona, supersretni smo što smo još u igri za naslov prvaka i to ćemo probati iskoristiti. Rijeka igra odlično, ali nas zanima samo pobjeda i tako ćemo se i postaviti od početka", rekao je u uvodu.

Kakva je situacija s igračima?

"Što se tiče Ademija, on sigurno neće igrati protiv Rijeke, a za dalje ćemo vidjeti. Petković je u trenažnom procesu nakon viroze i sigurno nije u sjajnom stanju budući da nije trenirao desetak dana. Vidjet ćemo koliko ćemo ga koristiti. Što se Ristovskog tiče, on je osjetio bol u mišiću i isto ćemo biti pametniji kroz koji dan."

Kako se momčad osjeća nakon poraza od Gorice, jesu li potonuli?

"Nakon one dvije pobjede je atmosfera sigurno bila bolja. Nismo bili pravi u Gorici, momčad je toga svjesna i željna je pokazati u nedjelju pravu reakciju. Siguran sam da će u tome i uspjeti."

Kako doživljavate Rijeku, oni nekako najbolje izgledaju u derbijima?

"Nije to ništa čudno. U svim ligama na svijetu su svi motivirani protiv najboljeg. Nama je to tako stalno. Rijeka ima prepoznatljiv sustav, zna se točno tko što radi. Kompletna su momčad, drugu sezonu zaredom se bore za trofeje i to govori o njihovom kontinuitetu. Čestitam im na tome, ali nama je ovo u nedjelju finale i mi ćemo ga dobiti."

Nakon Gorice ste rekli da nemate što zamjeriti igračima. Niste imali ni u Koprivnici nakon poraza, je li vrijeme došlo da im se zamjeri?

"Kad statistički gledate, imali smo 17 kornera, puno udaraca i to je potpuna dominacija. No, nakon što sam proanalizirao utakmicu, bilo je jasno da nam je falilo nešto. Karaktera, proaktivnosti, natjecateljskog duha… Ja prvi sam očekivao puno više žara i energije, a to nismo dobili. Očekujem kvalitetnu reakciju u nedjelju. U nogometu postoji taktika, tehnika i priprema i onda podvučete crtu i ispod svega toga je karakter. Taj karakter nam treba u nedjelju i pokazat ćemo ga u nedjelju."

Hoćete li zbog toga bitno mijenjati momčad?

"U dva dana se ništa ne može revolucionarno napraviti, ali da će biti promjena - bit će."

Je li onda sad veći izazov pripremiti momčad mentalno nego taktički?

"Najveći motiv je situacija da smo nakon ovakve sezone i dalje živi u borbi za naslov. Veća motivacija ti ne treba. U Rijeci smo u zadnjoj utakmici dobili veliki šamar i to će nam sigurno biti dodatna motivacija. Utakmica u nedjelju se ne igra za dojam nego za Dinamo. Dinamu treba karakter i dobit će ga."

Svi favoriti kiksali u zadnjem kolu. Ima li Dinamo do kraja pravo na još jedan kiks?

"Da, zadnje kolo je bilo vrlo čudno jer su prve četiri momčadi izgubile. To jest raritet, ali to govori o našoj ligi koja je vrlo kompetitivna i vrlo zahtjeva. Ne bih ulazio u te spekulacije oko kikseva, fokusiran sam samo na nedjeljnu utakmicu."

Đalović je rekao da dolazi bez četvorice igrača. Koliko će to utjecati na pripremu utakmice i sastav Dinama?

"Na sastav Dinama nimalo, ali na pripremu hoće. Ne vjerujem da će oni nešto mijenjati u sustavu, a što se izostanaka tiče, imaju široki kadar i kvalitetne igrače."

Što mislite o Đalovićevom stilu nogometa?

"Ima moj maksimalan respekt, a rezultati govore sve o njegovom radu. Prvi su na tablici i u finalu Kupa su. Maksimalni komplimenti s moje strane."

