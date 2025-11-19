Samo par mjeseci uoči Svjetskog prvenstva čeka nas okršaj dva glavna favorita za zlato

Prava nogometna poslastica čeka nas kao uvertira u Svjetsko prvenstvo sljedeće godine. La Finalissima donosi okršaj europskog, Španjolske, protiv osvajača Copa Americe, Argentine.

Iako još nije službeno potvrđeno, sve ukazuje na to da će se održati 27. ožujka u Dohi, točnije na stadionu Lusail, gdje je Argentina osvojila svoje posljednje Svjetsko prvenstvo 2022. godine.

Utakmica koja će biti veličanstvena generalna proba za obje momčadi prije turnira u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi i koja će, ako obojica dođu u dobroj fizičkoj formi, suočiti Laminea Yamala, predodređenog da postane najbolji nogometaš na svijetu tijekom sljedećeg desetljeća, s Leom Messijem, kojeg mnogi smatraju najboljim igračem u povijesti Barcelone, a po mnogima i nogometa.

Vrijedi podsjetiti da 'La Finalissima' zamjenjuje ukinuti Artemio Franchi Cup, a FIFA ga želi podići na razinu Svjetskog superkupa za nacionalne momčadi. Prvo izdanje odigrano je u lipnju 2022. Argentina i Italija suočile su se na stadionu Wembley u Londonu, a momčad predvođena Messijem, MVP-jem, pobijedila je 3-0 golovima Lautara Martíneza, Ángela Di Maríje i Paula Dybale.