Vjerojatno najviše polemike oko Dalićevog popisa za Svjetsko prvenstvo u Kataru pokrenula je odluka da tamo nećemo gledati napadača Rangersa, Antonija Mirka Čolaka. Povremeni hrvatski reprezentativac je na početku sezone igrao u sjajnoj formi, ali se nije našao na popisu izbornika Zlatka Dalića.

Andrej Kramarić, Bruno Petković, Marko Livaja i Ante Budimir bili su napadači na koje je računao Dalić, a na šok mnogih, na prvenstvo nije vodio Čolaka koji je bio u dobroj formi. Navijači su smatrali da ipak on treba ići u Katar, ali nakon novog velikog uspjeha Hrvatske, svi su zaboravili na tu Dalićevu odluku.

Sada se Čolak otvorio i po prvi puta progovorio o trenutku kada je saznao da ne ide u Katar. Hrvatski napadač je pričao sa Scottish Sunom te je otkrio kako je putem medija saznao da ne ide u Katar.

'Nije me ni zvao'

"Dalić me nije ni nazvao. Saznao sam da ne idem u Katar u televizijskom prijenosu kada sam vidio da me nema na popisu. No, ne želim to komentirati, to je prošlost", prokomentirao je Čolak.

"Bio sam jako sretan zbog Hrvatske, nevjerojatan je to uspjeh, osvojiti još jednu medalju. Nadam se da ću u budućnosti biti dio toga. To će zavisiti o mojim nastupima", dodao je.

Čolak je za Hrvatsku debitirao 2020. godine na prijateljskoj utakmici protiv Turske. Godinu kasnije je skupio dva nastupa u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Odigrao je i 55 minuta protiv Slovenije te četiri minute protiv istog suparnika.

Čolak je svoju karijeru počeo u rodnoj mu Njemačkoj, gdje je igrao za Karlsruher, a potom i Nürnberg. Upravo su ga oni posudili Lechiji Gdanjsk, nakon čega je potpisao za Hoffenheim. No, tamo nije dobio pravu priliku, pa su ga slali na posudbe u Kaiserslautern, Darmstadt, Ingolstadt i Rijeku. U Rijeci se preporodio te je na kraju ostao za stalno na Rujevici, gdje je bio i najbolji strijelac HNL-a. Potom je uslijedio transfer u PAOK, posudba u Malmö, a ovog je ljeta preselio u Rangerse. Za škotskog velikana je skupio 29 nastupa u svim natjecanjima u kojima je postigao 14 pogodaka i podijelio dvije asistencije.