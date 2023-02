Hrvatski nogometni trener Igor Tudor s Marseilleom je na domaćem terenu na Velodromeu svladao Paris SG s 2-1 (1-1) te se plasirao u četvrtfinale Francuskog kupa.

Marseille je bio bolji u prvom poluvremenu te je poveo iz kaznenog udarca kojega je realizirao Alexis Sanchez (31-11m) nakon prekršaja Sergija Ramosa na Cengizu Underu. No, u posljednjoj akciji prvog poluvremena Ramos (45+2) je udarcem glavom nakon kornera poravnao na 1-1. Pobjedu Marseilleu sjajnim je udarcem sa 16 metara početkom nastavka osigurao Ruslan Malinovskij (57).

"Je li ovo najbolja utakmica otkad sam došao? Ne volim uspoređivati stvari na taj način, ali odigrali smo jako dobro. Ova pobjeda je posebno bitna u kontekstu nedavnog poraza od Nice. Igrači mogu biti ponosni. Prekrasno! PSG je jako težak protivnik, teško je igrati u pritisku 90 minuta. Ipak, uspjeli smo izbjeći da u onim trenucima kad fizički padnemo primimo više od jednog gola, jako smo se dobro branili", izjavio je Tudor nakon utakmice.

Francuzi se dive

"Tušo" je protiv PSG-a na teren poslao momčad u kojoj je veznjak Valentin Rongier (28) igrao na poziciji stopera, a nakon utakmice pojasnio je taj svoj neočekivani potez.

"On je izrazito inteligentan igrač, može se prilagoditi u takvoj situaciji. Daje nam dodatnu kvalitetu kad igra s loptom u nogama. Šalili smo se na račun toga na kraju utakmice, rekao sam mu da bi odsad mogao biti stoper. Općenito je moguće da braniči i veznjaci dijele ulogu, vidimo to i prema našim stoperima koji uvijek idu visoko u teren. Mi tako igramo", poručio je Tudor.

A njegovom 'remek-djelu' i danas se dive francuski mediji. Francuski Footmercato je velikoj pobjedu Marseillea posvetio cijelu priču.

"Svjetski prvak je izgledao kao teret za svoju momčad. Nije imao energije, želje, ni ideje. Obrana koju je Tudor sjajno posložio ga je svaki put blokirala. Messijev genij sinoć nismo vidjeli, a nemoćan je bio i Neymar koji se nije trudio biti drugačiji. Izostanak Mbappéa i sjajna taktika Igora Tudora od Messija su napravili Mbappéovo siroče. Nije bilo Mbappéa da ga odvlači u prostor i tako otvara koridor za Messija", zaključili su.

U nastavku su se divili Tudorovom potezu da veznjaka stavi na poziciju stopera te su zaključili da je ova utakmica bilo pravo remek-djelo hrvatskog trenera. Francuski Goal pak piše:

"Tudorova momčad je krenula žestoko o d samog početka i nije PSG-ovim zvijezdama dala disati. Za to su nagrađeni nakon pola sata, a onda ponovno u drugom dijelu.Kraj je bio težak za obje momčadi, ali je Marseille s vojskom navijača izdržao do kraja. Navijači se nisu štedjeli, a za to su nagrađeni prvom pobjedom nad PSG-om na Velodromeu od 2011. godine."