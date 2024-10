Bio je jedan od kandidata za preuzimanje Dinama, a sada će voditi Man. United dulje od planiranog

Nizozemac Ruud van Nistelrooy, koji obnaša dužnost privremenog trenera Manchester Uniteda nakon smjene Erika ten Haga, sada je doznao da će na toj funkciji ostati dulje od planiranoga.

Van Nistelrooy se pridružio Ten Hagovom stožeru kao pomoćnik u srpnju. U ponedjeljak je imenovan privremenim menadžerom, nakon čega je pobijedio Leicester City 5:2 na Old Traffordu u Liga kupu srijed, a u četvrtak je doznao koliko će još ostati na klupi.

Novi trener Uniteda trebao bi postati Portugalac Ruben Amorim, ali on neće odmah stići na Old Trafford iz Sportinga, već će to učiniti 10. studenoga kada počne reprezentativna pauza.

To nači da će Van Nistelrooy, koji je bio jedan od kandidata za preuzimanje zagrebačkog Dinama prije nego što je imenovan Nenad Bjelica, Crvene Vragove voditi u još tri utakmice (protiv Chelseaja, PAOK-a i Leicestera).

