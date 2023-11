Ruski nogometaš Aleksej Lesin pronađen je mrtav 6. studenoga, a tri dana kasnije njegov je otac potresao javnost oko razloga smrti.

Lesin je u igrao za Himik, Ćeboksari i Čuvašiju, a 2020. godine se počeo baviti malim nogometom. 30-godišnjak je život izgubio nakon izlaska u Sočiju, a njegov otac je komentirao slučaj:

"Kako je pregledom utvrđeno, Aleksej je umro od gušenja. Utopio se. Istragom je utvrđeno da je s ekipom bio u jednom baru do tri sata ujutro. Kad se lokal zatvorio, otišli su u drugi, ali moj sin nije mogao ući zbog ‘dress codea‘. Njegovi suigrači htjeli su pozvati taksi da ga odveze kući, ali on je to odbio i rekao da će ih pričekati", priča i nastavlja:

"Otišao je u drugi lokal, odakle je viđeno da je izašao u pet ujutro i krenuo prema moru. Pronađen je oko osam sati. Postoje čak i snimke kako leži na obali. Kamere su po cijeloj obali, tu bi se sve trebalo vidjeti."