Roma dala otkaz klupskoj legendi De Rossiju: 'To je u najboljem interesu'

Talijanski nogometni prvoligaš Roma otpustila je trenera Danielea De Rossija nakon što momčad nije ostvarila niti jednu pobjedu u prva četiri kola nove sezone Serie A.

De Rossi, koji je tijekom igračke karijere postao klupska legenda igrajući 459 puta za Romu od 2001. do 2019. godine, dužnost trenera preuzeo je u siječnju ove godine nakon otkaza Joseu Mourninhu. Zahvaljujući dobrim rezultatima u drugoj polovici prošle sezone kada je s Romom stigao do šestog mjesta, De Rossi je u lipnju potpisao produljenje ugovora do 2027. godine, ali loš start u novu sezonu, odnosno tri remija i poraz nagnali su upravu na promjenu mišljenja.

"Daniele De Rossi je razriješen dužnosti glavnog trenera. Ova odluka je donesena u najboljem interesu momčadi kako bi se vratila na željeni put u što kraćem roku", objavila je Roma.

