Robinho, bivši brazilski nogometni superstar, osuđen je 2022. za silovanje na devet godina zatvora.

Incident se dogodio dok je Robinho još nastupao za Milan 2013. godine, a tada je u društvu prijatelja Ricarda Falca silovao 23-godišnju djevojku. Kroz godine se žalio na sve načine, ali je sud potvrdio presudu i odredio mu zatvorsku kaznu. Bivši nogometaš je tvrdio da je sve bilo obostrano i dobrovoljno, ali mu u prilog nisu išli razgovori i poruke u kojima se vidjelo da je odbijen i to u više navrata.

Međutim, on nije odslužio ni dan svoje kazne jer je u Brazilu i ta zemlja ne izručuje svoje državljane. No, mogao bi je odslužiti kaznu u domovini, ovisno o odluci Vrhovnog suda u srijedu. Robinho je u nedjelju navečer dao intervju za TV record u kojemu je tvrdio nevin i poručio da je presuda bila rasno motivirana.

"U Italiji sam nepravedno osuđen za nešto što se nije dogodilo i za to imam sve dokaze. Igrao sam četiri godine u Italiji i umorio sam se od priča o rasizmu. Nažalost, to se događa i danas. To se dogodilo 2013., a danas smo u 2024., zbog čega vjerujem da su isti ljudi koji ne rade ništa protiv rasizma isti oni koji su me osudili. Da se sudilo bijelcu, bilo bi potpuno drugačije, bez sumnje", poručio je.

Robinho je svoju karijeru započeo u Santosu, nakon čega je preselio u Real Madrid. 2008. godine seli u Manchester City, a nakon toga je redom igrao za Santos na posudbi, Milan, kineski Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor, Istanbul Baseksehir, a 2020. godine se vratio u Santos. Brazilski klub ga je ubrzo otpustio nakon što mu je dosuđena kazna zatvora. Za Brazil je skupio 100 nastupa te je postigao 28 pogodaka.

