Dinamo je doživio doživio debakl na Aldo Drosini protiv Istre 1961 izgubivši 3-0 i doveo se u situaciju iz koje se teško može izvući. Hajduk sad ima +8 bodova u odnosu na zagrebačke plave osam kola do kraja SuperSport HNL-a. Rijeka je druga na ljestvici sa +4 u odnosu na Dinamo i utakmicu manje. Robert Špehar, legendarni bivši nogometaš, danas trener koji trenutno vodi ekipu ŽNK Osijek, tvrdi prvi u Hrvatskoj, do sad to nitko nije javno rekao, kako je Dinamo nakon ovog poraza ispao iz utrke za naslov prvaka Hrvatske...

"Čestitke Istri 1961 na fenomenalnoj utakmici, čestitike i pulskoj publici. Dinamo je otpao, to tvrdim sad nakon ovog debakla u Puli, bez obzira što do kraja ima 8 kola i što su 24 boda u igri. Hajduk ili Rijeka će se borit do kraja za naslov. Danas je Dinamo pokazao da nije vrijedan obrane naslova prvaka Hrvatske. Mislim da su Rijeka i Hajduk konkurentniji u ovom trenutku", kazao je za Net.hr u stručnom komentaru Robert Špehar.

Je li Špehara što iznenadilo u utakmici?

"Ma ništa me nije iznenadilo, Dinamo je bio nemoćan. Sigurno su u Dinamu i Zagrebu svjesni toga, nema se tu što puno pričati. Prvak će biti Hajduk ili Rijeka", zaključio je Robert Špehar.

Uz odličnu igru nogometaši Istre 1961 su na svom terenu pobijedili Dinamo 3-0 (1-0) u dvoboju 28. kola HNL-a, nakon čega je aktualni prvak napravio veliki korak unatrag u lovu na Hajduk i Rijeku.

Igrač utakmice bio je Stjepan Lončar koji je postigao uvodna dva pogotka za pulsku momčad, u 21. i 53. minuti, dok je u 68. za konačnih 3-0 pogodio Salim Fago Lawal.

Dinamo je ostao na 46 bodova. Istra 1961 je pobjedom preskočila Lokomotivu i trenutačno je na šestom mjestu ljestvice.

