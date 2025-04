Nezapamćeni udar na Dinamo: 'Sramota, jad i bijeda, neka vas je stid. Odlazite svi!'

Uz odličnu igru nogometaši Istre 1961 su na svom terenu pobijedili Dinamo 3-0 (1-0) u dvoboju 28. kola HNL-a, nakon čega je aktualni prvak napravio veliki korak unatrag u lovu na Hajduk i Rijeku.

Igrač utakmice bio je Stjepan Lončar koji je postigao uvodna dva pogotka za pulsku momčad, u 21. i 53. minuti, dok je u 68. za konačnih 3-0 pogodio Salim Fago Lawal.

Dinamo je ostao na 46 bodova i nakon ovog kola ima čak osam bodova manje od vodećeg Hajduka. Drugoplasirana Rijeka ima četiri boda više od Dinama, ali i utakmicu manje. Istra 1961 je pobjedom preskočila Lokomotivu i trenutačno je na šestom mjestu ljestvice.

Simpatizeri Dinama na društvenim mrežama poludjeli su nakon debakla Plavih na Aldo Drosini i doslovno napali profil kluba. Ovakvo što se ne pamti...

"Iako još nije sve gotovo i iako je očekivano da jednu sezonu nećemo biti prvaci nitko nije očekivao da će biti ovako loše. Tri trenera promijenjena, niti jedno "pojačanje" nije opravdalo kupovinu uz konkurenciju u ligi koja nikad nije bila lošija, a Dinamo katastrofalan. Nekad su nas se svi bojali, a danas svi jedva čekaju tekmu s nama da nam naprave ovo što nam je napravila Istra. Trenera treba otpustiti noćas i ostaviti v.d. Perkovića do ljeta. Pokušati napraviti što se može do kraja sezone i pripremiti se za drugu. Jedino što je uvijek sigurno da smo tu za Dinamo i kada ne ide jer to je naš klub i mi ga volimo", istaknuo je na Facebook profilu GNK Dinamo jedan nezadovoljni simpatizer.

"Jadno, da jadnije ne može. Trener snima reklame po italiji, daje slobodne dane igračima, predsjednik po košarkaškim utakmicama u Grčkoj dok mu se klub raspada. Izabrali ste si ga nema šta.Napravili sprdačinu od kluba", napisao je jedan korisnik Facebooka. Komentari pljušte...

"Dinamo je ne tako davno bio Ferrari a sad nije ni Fićo".

"To bi bilo to za ovu sezonu. Igrači su limitirani, Uprava katastrofalna. Trener nam je očajan. Pojačanja katastrofalna."

"Prvenstvo je izgubljeno onda kad ste šutnuli Bjelicu taman kad je počeo čistiti svlačionicu od brojnih promašaja i doveli ovog reklamnog šminkera. Možda sam sad vruć, ali goreg trenera nikad nismo imali i ne može nitko reći da nije do trenera, jer je Jakirović s gotovo istim kadrom + Bernauer spasio sezonu bez problema."

"Ne mogu vjerovati da ga niste smijenili nakon Bjelovara, pa nakon Osijeka, pa nakon Rijeke, njega cijelo vrijeme briga za Dinamo, za razliku od nas navijača, pogotovo onih koji putuju na gostovanja i tim pokazuju svoju ljubav prema klubu. Narugali ste se sa svima nama tolerirajući sve ove pušione bez da ste prstom mrdnuli!"

"Steta što je Nevistić obranio tolko toga. Ja sam navijao da barem 5 komada da Istra jer je zaslužila, da još više pokaže Dinamu koliko su mu ljudi nesposobni".

Od sezone 2004/05 i lige za ostanak Dinamo se nikad ranije nije oprostio od naslova prvaka, a sve zahvaljujući stručnim ljudima na čelu kluba predvođenim Velimirom Zajecom. Također u ovoj sezoni svoje najveće pobjede protiv Dinama od osnutka Hrvatske nogometne lige ostvarili su Slaven Belupo 4-1, Rijeka 4-0, Istra 3-0, te Osijek na Maksimiru 4-2. Što ste u klubu tražili to ste i dobili, pametnom dosta."

"Najveca greška je smjeniti Jakirovića zbog poraza od Bayerna a s nama se igra Istra, neka vas je stid!"

"Ako Canavaro nakon utakmice ne bude bivši onda je Dinamo postao cirkus od kluba, iako ne znam tko će nakon novog debakla uopće biti spreman preuzet klub u kojem je ta Uprava sa svojim neshvatljivim potezima stvorila kaos."

"Da smo Torcidi dali da vodi klub, ne bi ga uspjeli uništiti za godinu dana kao ovi sad u Dinamu".

"Nakon 19 godina HNL-a i europskih uspjeha, Dinamo je razoren! Sada nema USKOK-a da istraži transfere i provizije za kojekakve Kange, Mbuke, Mmaee i slične".

