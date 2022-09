Po prvi puta u povijesti tri reprezentacije s ovih prostora igrat će u A razredu Lige nacija. Hrvatska je izborila Final Four, a Srbija i Bosna i Hercegovina elitni razred.

Promjene u elitnom razredu i to značajne

U elitnom rangu Lige nacija neće biti Austrije, Češke, Engleske i Walesa, koji su zauzeli posljednja mjesta u svojim ovogodišnjim skupinama. Umjesto njih, novi članovi Lige A su, uz spomenute i Izrael te Škotska.

Ovaj novi "balkanski" nogometni tercet će u ždrijebu skupina, budući da su novi u ovom društvu, biti smješten u četvrtoj jakosnoj skupini.

Postoji šansa da ćemo igrati sa Srbijom i (ili) s Bosnom i Hercegovinom

To znači da će hrvatska nogometna reprezentacija sigurno izvući nekog od njih odnosno da je lako moguće da Hrvatska bude u istoj grupi čak s obje reprezentacije, i s BiH ili Srbijom, što bi zasigurno bile utakmice s ogromnim zanimanjem na obje strane i pravi mamac za gledatelje. Za komentar raspleta grupne faze Lige nacija zamolili smo legendarnog Roberta Prosinečkog.

"Hrvatska je u ovoj teškoj grupi 1 Lige nacija osvojila prvo mjesto i to je stvarno odlično, ma ne odlično nego fenomenalno, pogotovo ako znamo da prva utakmica je bila u Osijeku 0-3 protiv Austrije. Mislili smo sigurno da neće biti tako dobro u tom trenutku, da Hrvatska neće biti tu gdje je sada. Nije baš bajno počelo. Onda smo odigrali stvarno odlično, mislim da imamo jednu širinu što je vrlo bitno. Svaki igrač koji dođe od ovih mlađih, koji dolaze i koji su tu, Gvardiol, Šutalo, Majer... Oni donose jako puno, bez obzira igrali od početka ili ušli s klupe", kazao nam je u uvodu veliki Žuti i nastavio:

'Bitno je da imamo širinu'

"Imamo širinu što je vrlo bitno i odigrali smo stvarno sve utakmice dobro, kao i ove dvije rujanske, ali mislim da nam je najvažnija utakmica bila protiv Francuske na Stade de Franceu u St. Denisu, gdje smo pokazali da možemo igrati sa svakom reprezentacijom. Tu smo odigrali možda našu i najbolju utakmicu. U Parizu se protiv Tricolora baš pokazalo da Hrvatska može igrati s najvećima i sigurno da kao takva aspirira i pretendira u Kataru na Mundijalu za najveće plasmane".

Hrvatska vrvi talentiranim igračima generalno, a ovakvu situaciju u reprezentaciji kao sad imali smo možda samo nekoliko puta u povijesti. Ono kad ste vi i vaši Vatreni igrali na SP-u 1998., taj period. Onda i 2008. i taj period od 2006. Slavena Bilića, Nikole Jurčevića i vas na klupi Hrvatske. Pa je došla Rusija 2018. i srebro, te sad ova reprezentacija, smjena koja je pun pogodak i koja je jaka.

"Mi smo stvarno sretni što imamo takve talente, imamo sreće. Ovo je zemlja koja ima puno talenata i to nas sve veseli. Znate, vrlo je teško da kad dolazi smjena generacija da dođe neka nova jaka, zvučna generacija koja može i koja je dobra, s nekim jakim rezultatom. Čekali smo 20 godina i ne kažem sad da ćemo mi s ovom generacijom nešto osvajati, ali najbitnije od svega je da smo mi tu, da možemo igrati sa svakim. Da odlazimo konstantno na velika natjecanja, Mundijale i Eure. Bitno je i to da si u Ligi nacija, evo, sad već došao i u završnicu. To su dobre stvari za hrvatski nogomet i za sve ove koje dolaze. Vidimo da imamo mlade i dobre igrače. Da ne zaboravimo, i U-21 se isto plasirala na Euro. To znači da se radi jako dobro".

'Piksi je srpskoj reprezentaciji dao samopouzdanje i stvorio je ekipu'

Kako komentirate srpsku nogometnu reprezentaciju koja se podigla na razinu više u Ligi nacija. Imaju dva igrača koja trpaju, Vlahovića i Mitrovića. Posebno srpski mediji hvale ove sezone nezaustavljivog Mitrovića koji je u Norveškoj postigao jubilarni, 50. gol u dresu reprezentacije.

"Za Srbiju bi rekao da su otišli na veliko natjecanje nakon dugo vremena, što znači da im se posložilo. Uvijek je Srbija imala talentirane i dobre igrače. Mislim da je Piksi, pošto je moj veliki prijatelj, uostalom i igrao sam dugo s njim zajedno, mislim da ima jedan karakter, dao je reprezentaciji samopouzdanje, voli igru. To šte ste rekli, ali ne samo Vlahović Mitrović. Ima tu jedan jaki i veliki broj dobrih igrača, da ne govorimo da je jedan Tadić sigurno jedan od boljih igrača u Nizozemskoj. Tu je i Kostić koji je potpisao za Juve itd... U biti, stvarno je to jedna dobra reprezentacija s puno individualaca, ali nisu prije imali ekipu. Mislim da su sad napravili jednu ekipu koja diše jedan za drugog, da je Piksi dao samopouzdanje. Uz odlazak u Katar, pobjedom nad Portugalom. Kiksali su i oni protiv Norveške 0-1 poput nas protiv Austrije 0-3. No, došli su i oni u taj ritam. Možda taj neki neriješeni u Sloveniji i onda na kraju dobiju Norvešku u gostima i osiguraju elitu Lige nacija".

Bosna i Hercegovina je također u A razredu Lige nacija, pozdravit ćemo i tu promjenu. Na kraju krajeva, bili ste im izbornik. Neka, nogomet na ovim prostorima napreduje u odnosu na one najbolje.

"Ma kako ne, veseli to. Bosna i Hercegovina je odradila dobro Ligu nacija, jedino ovu zadnju utakmicu sad protiv Rumunjske 4-1. Dobro, nisu možda igrali ni sa punim sastavom, nisam baš puno ni gledao da vam budem iskren, ali pratim rezultate, pratim sve... Bosna i Hercegovina uvijek je imala talentirane nogometaše, nikad nije napravila neki, osim onog SP-a kad su otišli na njega u Brazilu. Isto su imali smjenu generacije. Puno je igrača otišlo. Držali su se jo Džeko, Pjanić i možda još koji, ali mislim da je to sad jedna potpuno nova reprezentacija. Puno ih je otišlo, tako da će njima sigurno trebati jedan period da bi došli na jedno veliko natjecanje. Sigurno nas sve veseli da je Bosna i Hercegovina ušla u viši razred Lige nacija", zaključio je Robert Prosinečki.

Za spomenuti i kako je Hrvatska nogometna reprezentacija osvajanjem prvog mjesta u završenoj skupini ispred Danske, Francuske i Austrije osigurala status nositelja u ždrijebu koji će se održati iduće godine.

Zajedno s našom reprezentacijom, nositelji će biti i tri preostala sudionika ovosezonskog Final Foura, a to su talijanska, nizozemska i španjolska nogometna reprezentacija.