Robert Mudražija, zvijezda NK Lokomotiva i SuperSport HNL-a, centralni veznjak koji na svom kontu ima 13 golova i koji je trenutno drugi najbolji strijelac lige iza Marka Livaje, ugostio nas je u NK Lokomotiva.

Tako smo podcast Net.hr-a preselili iz studija na nogometno igralište. Pričali smo s Robertom Mudražijom od svemu. Dotaknuo se i medijskim napisa, a samim time i kojekakvih priča koje su ti medijski napisi pokrenuli, da je vješto izbjegao utakmicu protiv Dinama, kluba u kojem je prošao liječnički i za koji bi trebao nastupati od ljeta. Pet dana nakon liječničkog kojeg je prošao Mudražija nije nastupio protiv Dinama.

"Da, to su napravili upravo medijski napisi. Igrao sam utakmicu protiv Osijeka tjedan dana prije, dobio strašan udarac u kvadriceps, ipak odradio svih 90 minuta i kad se noga ohladila stvorio se hematom na nozi i išao sam na pregled, evo kod doktora, na ultrazvuk, stvarno sam probao kroz tjedan, nisam mogao igrati, a da sam kojim slučajem htio izbjeći Dinamo, pa mogao sam napraviti treći žuti jer sam imao već dva žuta dotad. Tad uopće ne bi pričali o ovom. Naravno da su me zasmetala takva mišljenja koja su se stvorila, tu onda moja profesionalnost dolazi pod znak upitnika. Ja sam pravi profesionalac što se tiče toga, pogotovo jer sad, eto, imam 13 golova i svaka utakmica mi je zlata vrijedna. U svakoj trebam zabiti, asistirati, nešto napraviti, borimo se za Europu. Izbjegavat utakmice namjerno nema smisla", kazao je za Net.hr Robert Mudražija.

NK Lokomotiva u nedjelju od 16.00 u Kranjčevićevoj dočekuje drugoplasiranu momčad Rijeke...

"Idemo u svakoj utakmici po pobjedu, po tri boda, tako ćemo i u ovoj. Ništa se ne mijenja u našem kontekstu igre. Uživam u velikim utakmicama protiv Rijeke, Hajduka, Dinama, tako i ovu i nadamo se pobjedi. S veseljem čekamo utakmicu."

Dogovorili ste sve s Dinamom, u Lokomotivi ste se izgradili i dostigli te vrijednosti koje su vas odvele put Maksimira, a svi znamo da vam je to bio san...

"Malo je neprofesionalno i nesportski da komentiram te stvari, da komentiram Dinamo. Pričekajmo još malo pa da se to sve završi do kraja. Fokus mi je isključivo na Lokomotivu i ovu sezonu. Imamo odlične rezultate i naravno želimo još bolje rezultate. Ja sam blizu Livaje što se tiče poretka strijelaca i htio bih da se i to nastavi, ali ja sam presretan u Lokomotivi, iza mene su prelijepe dvije sezone u Lokomotivi, bilo je turbulencija, ozljeda, neigranja, igranja, svega što nogomet krasi, ali sveukupno gledano stvarno sam prezadovoljan i što dulje traje, to bolje".

Je li Robert Mudražija zadovoljan dosadašnjim tijekom karijere u kojoj je išao okolnim putem da bi ostvario snove?

"Karijera mi je lijepo krenula, ali na nekom koraku je zapela u Kopenhagenu što se tiče i ozljede i promijene trenera. Tko zna gdje bi sad bio da je sve bilo divno i krasno, ali u životu ne može sve biti tako. Težiš u karijeri dalje, novom naslovu, transferu, reprezentaciji, golovima, za sebe sam postavio samo najviše ciljeve. Zdrav sam, spreman, pun samopouzdanja i vjerujem da će se to ispuniti."

Čitav podcast s Robertom Mudražijom pogledajte u priloženom videu gore.

