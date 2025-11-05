O NE OPET... /

Pogledajte što je dočekalo Rijeku na Gibraltaru: Navijači strahuju od ponavljanja scenarija

Pogledajte što je dočekalo Rijeku na Gibraltaru: Navijači strahuju od ponavljanja scenarija
×
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Ova situacija posebno je zabrinjavajuća jer podsjeća na nedavni događaj s kraja listopada

5.11.2025.
20:31
Sportski.net
Nel Pavletic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometni klub Rijeka zabrinuo je svoje navijače objavom na Instagramu uoči ključne utakmice Konferencijske lige. Fotografije s Gibraltara prikazuju dramatične vremenske uvjete.

Na službenom profilu kluba objavljen je niz fotografija s Europa Point Stadiuma, gdje Rijeku sutra očekuje dvoboj protiv Lincoln Red Impsa. Prizori natopljenog terena, jake kiše i tmurnog neba popraćeni znakovitim opisom: "Ovako je počelo...". 

Utakmica Dinamo - Celta igra se u četvrtak s početkom u 18.45 sati, a možete je pratiti UŽIVO u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u

Ova situacija posebno je zabrinjavajuća jer podsjeća na nedavni događaj s kraja listopada, kada je utakmica Konferencijske lige između Rijeke i praške Sparte na Rujevici prekinuta u 14. minuti upravo zbog potopljenog terena. Navijači se s pravom pitaju hoće li se isti scenarij ponoviti i na ovom važnom gostovanju.

 

 

Sve o Rijeci čitajte na portalu Net.hr!

"Ne opet", napisao je jedan navijač, izražavajući strah od nove odgode ili prekida. 

POGLEDAJTE VIDEO: Sanchez: 'Kapetan Dinama je zaslužio utakmicu završiti prije isteka 90. minute'

RijekaLincoln Red ImpsKonferencijska LigaGibraltar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
O NE OPET... /
Pogledajte što je dočekalo Rijeku na Gibraltaru: Navijači strahuju od ponavljanja scenarija