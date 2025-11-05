Pogledajte što je dočekalo Rijeku na Gibraltaru: Navijači strahuju od ponavljanja scenarija

Nogometni klub Rijeka zabrinuo je svoje navijače objavom na Instagramu uoči ključne utakmice Konferencijske lige. Fotografije s Gibraltara prikazuju dramatične vremenske uvjete.

Na službenom profilu kluba objavljen je niz fotografija s Europa Point Stadiuma, gdje Rijeku sutra očekuje dvoboj protiv Lincoln Red Impsa. Prizori natopljenog terena, jake kiše i tmurnog neba popraćeni znakovitim opisom: "Ovako je počelo...".

Ova situacija posebno je zabrinjavajuća jer podsjeća na nedavni događaj s kraja listopada, kada je utakmica Konferencijske lige između Rijeke i praške Sparte na Rujevici prekinuta u 14. minuti upravo zbog potopljenog terena. Navijači se s pravom pitaju hoće li se isti scenarij ponoviti i na ovom važnom gostovanju.

"Ne opet", napisao je jedan navijač, izražavajući strah od nove odgode ili prekida.

