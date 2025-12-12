Rijeka trlja ruke! Pogledajte višemilijunski iznos koji su zaradili u ovoj europskoj sezoni

Rijeka je u 5. kolu Konferencijske lige uvjerljivo svladala Celje 3:0 na Rujevici. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, momčad Victora Sancheza u nastavku je potpuno preuzela kontrolu i postigla tri gola. Strijelci su bili Daniel Adu-Adjei, Dejan Petrovič i Toni Fruk.

To je druga Rijekina pobjeda u ovogodišnjoj Konferencijskoj ligi, nakon 1:0 protiv Sparte. S osam bodova zauzima 14. mjesto i vrlo je blizu nokaut-faze, iz koje je može izbaciti samo neočekivan rasplet u zadnjem kolu. Sljedeći susret igra 18. prosinca protiv Šahtara u Krakovu.

Pobjedom nad Celjem klub je zaradio dodatnih 400 tisuća eura, čime je ukupna UEFA-ina nagrada porasla na oko 5.1 milijun. Ulazak u grupnu fazu donio je 3.2 milijuna eura, drugo pretkolo Lige prvaka 350 tisuća, ostala pretkola 525 tisuća, dvije pobjede 800 tisuća te dva remija 266 tisuća eura.

