Rijeka potpisala prvo pojačanje, dolazi iz bazena igrača koji Rijeka dobro poznaje

Rijeka je predstavila prvo pojačanje za sljedeću sezonu. Za klub s Kvarnera potpisao je 23-godišnji Omar-Šarif Sijarić, nekadašnji mladi reprezentativac Crne Gore.

Sijarić je rođen u Njemačkoj gdje je igrao u Pfullendorfu, Heidenheimu, Tűrkgűcűu i Erzgebirgeu Aueu odakle je stigao u Rijeku. Sijarić je četiri sezone u Aueu s kojim je igrao 2.Bundesligu u prvoj sezoni pa zatim treću ligu. Prošle sezone je u 3. ligi odigrao 35 utakmica te zabio šest pogodaka i tri puta asistirao. Može igrati na oba krila.

"Igrao sam uglavnom na desnom krilu, ali mogu pokriti sve pozicije u ofenzivnom dijelu. Mislim da imam dobru brzinu, da sam dobar u tranziciji i vjerujem da se s takvim kvalitetama mogu brzo uklopiti u momčad Rijeke", rekao je Crnogorac na predstavljanju, a potpisao je na tri godine.

Rijeka je do sada dobro pazarila u njemačkim nižim ligama, podsjetimo, tako su doveli Marca Pašalića i Franju Ivanovića koji su došli do reprezentacije Hrvatske i bogatih inozemnih transfera.

