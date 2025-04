Dinamo se vraća provjerenom receptu: Na probu stigao jedan od najvećih talenata Irske

Posljednjih dana puno se piše o pojačanjima koja bi sljedećeg ljeta trebala stići u Dinamo. Modri su navodno blizu dovođenja Morisa Valinčića iz Istre, a želja im je i Adriano Jagušić iz Slaven Belupa. Očito je kako se klub pod vodstvom Zvonimira Bobana pokušava vratiti politici dovođenja talentiranih, mladih, hrvatskih nogometaša. Ipak, ne treba zaboraviti da se nogomet ne igra samo u Hrvatskoj. Danas se još uvijek s radošću sjećamo Danija Olma, kapetana juniorske momčadi Barcelone koji je sa 16 godina Kataloniju zamijenio Zagrebom i postao jedan od najperspektivnijih svjetskih nogometaša upravo u dresu Dinama. Čini se kako je na pomolu sličan slučaj.

Naime, ovoga tjedna probu u Dinamu odradit će Richard Ferizaj - 16-godišnji irski nogometaš za kojeg su interes pokazivali i europski velikani poput Chelseaja, Lazia i PSV-a. Zadovolji li mladi irski napadač albanskih korijena, na Maksimiru će mu ponuditi i ugovor, a o koliko se talentiranom igraču radi pokazuje i podatak kako je on najmlađi strijelac u povijesti Bray Wanderersa. Prije nekoliko tjedana zabio je pogodak za seniorsku momčad sa samo 16 godina i 57 dana starosti.

Njegov slučaj dokazuje kako se Dinamo neće koncentrirati samo na ojačavanje prve momčadi već će žestoko raditi kako bi i akademiju napunili talentiranim nogometašima koji bi jednog dana trebali tvoriti okosnicu prve momčadi. To je praksa koja se za Plave dokazala uspješnom u godinama koje su prošle i koja je donijela i rezultate kao i bogate prodaje poput one Olmove ili igrača poput Pjace, Gvardiola i Modrića. Bit će zanimljivo u hrvatskom dresu gledati jednog od najvećih talenata Irske, naravno, ako do toga dođe.

