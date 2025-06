Englezi spremaju tri velike inovacije u prijenosima Premier lige, bit ćemo bliže igračima

U prijenose Premier lige za sljedeću sezonu stižu revolucionarne inovacija. Radi se o tri dodatna aspekta koja će dodatno približiti igrače i klubove gledateljima, piše Telegraph.

Inovacije su po uzoru na američke televizije i sportove. Na poluvremenu će biti intervju s ponekim igračem i trenerima, dobit ćemo intervju uživo od igrača koji napušta igru kao i prikaze svlačionica. Kamerama će biti dozvoljeno ući u svlačionicu, a moći će ući na teren prilikom slavlja pogotka kako bi izbliza uhvatili trenutak po uzoru na prijenose NFL-a.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The following rules will be introduced next Premier League season:



• Halftime interviews with players/managers

• Interviews with players who get subbed off

• Dressing room broadcasts



