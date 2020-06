Situaciju u Milanu prokomentirao je i bivši hrvatski reprezentativac i igrač Milana Dario Šimić na svom Instagramu

Na sastanku 20 talijanskih nogometnih prvoligaških klubova završenom u petak kasno navečer odlučeno je, inače, kako će se sezona u Italiji nastaviti uzvratnim polufinalnim utakmicama Kupa između Napolija i Intera te Juventusa i Milana koje će se igrati 13. i 14. lipnja.

Prve utakmice igrane su još sredinom veljače, a Napoli je pobijedio Inter u Milanu sa 1:0 dok su Milan i Juventus također u Milanu igrali 1:1. Finale bi se trebalo igrati već 17. lipnja u Rimu.

Rebić kao prevaga

Ugledni talijanski sportski list Gazzetta dello Sport u Anti Rebiću vidi ključnog igrača koji bi Milanu koji bi mogao donijeti prevagu.

“Gol protiv Juventusa na San Siru zabio je Rebić, a on će biti i u Torinu, s ‘vragom’ na ramenu. Prilika je to i za Leaa da napokon zasja pravim sjajem. No, Milan nije pobijedio Juventus u Kupu od 1985. A valja i spomenuti kako je Zlatan puno više od igrača za ovaj Milan: on je hrabrost, duša, snaga”, piše slavni talijanski list.

Situaciju u Milanu prokomentirao je i bivši hrvatski reprezentativac i igrač Milana Dario Šimić na svom Instagramu.

“Ibra je odličan igrač koji jako pomaže Milanu. Nekad smo gledali sjajan Milan koji se bori za Ligu prvaka i Scudetto, nije lako igrati jer su se ljudi ‘navikli’ gledati prvake. Nadam se da ću Milan ponovno vidjeti na vrhu. Što se tiče Rebića, odigrao je neke odlične utakmice, a lakše je igrati u momčadi oko koje je pozitivno okruženje jer učinak napadača ovisi i o ostatku tima”, napisao je Šimić-