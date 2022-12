Nakon posve neuvjerljive igre nogometaši madridskog Reala ipak su uspjeli osvojiti tri boda, u gostima su, u dvoboju 15. kola španjolske La Lige, u petak svladali Valladolid 2-0.

Izjednačena utakmica, u sporom ritmu, trajala je sve do same završnice. Real je imao nešto veći broj prilika, ali i domaćin je znao zaprijetiti. Utakmica je odlučena u zadnjih desetak minuta i to nakon što je dosuđen jedanaesterac za Real, a prethodno je lopta pogodila u ruku Javiera Sancheza, u domaćem šesnaestercu.

Karim Benzema je realizirao jedanaesterac za 1-0, a uz to je domaći igrač Sergio Leon zaradio isključenje zbog prigovora. Do kraja je Benzema postigao još jedan pogodak, a od 88. minute je zaigrao i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

Uz Modrića, prvi nastup za Real nakon povratka sa Svjetskog prvenstva imali su Francuzi Camavinga (ušao u 69.) i Tchouaméni (ušao u 87.), a svi oni oduševili su vratara Thibauta Courtoisa.

"Camavinga, Tchouaméni i Modrić su se vratili jučer, a jeste li vidjeli ste kako su ušli u teren, poput motocikala. Malo po malo ćemo biti sve bolji", poručio je Courtois.

Ova pobjeda je opet vratila Real na prvo mjesto ljestvice. Madriđani imaju bod više od Barcelone, no katalonska momčad tek treba odigrati svoju utakmicu ovog kola i to gradski derbi protiv Espanyola.