Zinedine Zidane je još uvijek slobodan. Francuski stručnjak je bez posla od svibnja 2021. godine kada je otišao iz Real Madrida. Iako ga se već neko vrijeme povezuje s Juventusom, pa i francuskim velikanom PSG-om, Footmercato tvrdi kako bi njegova nova destinacija mogao biti upravo Real iz kojeg je otišao prije dvije godine.

Carlo Ancelotti će vjerojatno na kraju sezone napustiti klupu kraljevskog kluba, a u Madridu mu aktivno traže nasljednika. Footmercato piše kako su pregovori sa Zidaneom već počeli i da bi, nakon Talijana, Francuz mogao po treći put preuzeti kormilo kraljevskog kluba.

Zidane je Real vodio u dva navrata, od 2016. do 2018. i od 2019. do 2021. godine, a u Realu smatraju da bi mu velika prednost bila to što već poznaje ekipu s kojom je osvojio brojne trofeje i politiku kluba, te da će pomoći razvoju mladih talenata poput Camavinge i Tchouamenija.

Carlo Ancelotti navodno već ima ponudu Brazilskog nogometnog saveza da preuzme tamošnju reprezentaciju, a Real želi biti spreman za mogućnost njegovog odlaska. Pregovori sa Zidaneom su već počeli, a u idućih nekoliko mjeseci će biti jasnije kako će se ta situacija rasplesti.