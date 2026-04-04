Real pao kod Mallorce, a ovo mu se nije dogodilo čak 16 godina
U prvoj minuti dodatka je Vedat Muriqi pogodio mrežu gostiju za oduševljenje na tribinama Son Moixa i pobjedu Mallorce
Nogometaši Mallorce razveselili su u subotu svoje, ali i navijače Barcelone, pobijedivši Real Madrid s 2-1 u utakmici 30. kola La Lige, čime su sebi povećali izglede za opstanak u La Ligi, a Barceloni za obranu naslova prvaka Španjolske.
Manu Morlanes je u 41. minuti donio prednost Mallorci, koju je domaća momčad držala do 88. minute, kad je izjednačio Eder Militao.
No, u prvoj minuti dodatka je Vedat Muriqi pogodio mrežu gostiju za oduševljenje na tribinama Son Moixa i pobjedu Mallorce.
Isključujući Svjetsko klupsko prvenstvo, Real Madrid je izgubio 10 utakmica u sezoni 2025./26. (ukupno 46), što je njihov drugi najgori rezultat u posljednjih 17 sezona od sezone 2009./10., nakon 46 odigranih utakmica u svim natjecanjima (14 u sezoni 2018./19.).
To je osma pobjeda ove momčadi u sezoni, a druga u posljednja tri kola, kojom je Mallorca došla do 31 boda i pobjegla iz zone ispadanja, došavši na 17. mjesto.
Real Madrid je ostao na 69 bodova, četiri manje od vodeće Barcelone, a Katalonci još imaju za odigrati utakmicu 30. kola u kojem će večeras (21 sat) gostovati kod Atletico Madrida.
