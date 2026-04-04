KATASTROFALAN NIZ /

Real pao kod Mallorce, a ovo mu se nije dogodilo čak 16 godina

Real pao kod Mallorce, a ovo mu se nije dogodilo čak 16 godina
Foto: Marc Suner/Agencia LOF/imago sportfotodienst/Profimedia

U prvoj minuti dodatka je Vedat Muriqi pogodio mrežu gostiju za oduševljenje na tribinama Son Moixa i pobjedu Mallorce

4.4.2026.
19:55
HinaSportski.net
Nogometaši Mallorce razveselili su u subotu svoje, ali i navijače Barcelone, pobijedivši Real Madrid s 2-1 u utakmici 30. kola La Lige, čime su sebi povećali izglede za opstanak u La Ligi, a Barceloni za obranu naslova prvaka Španjolske.

Manu Morlanes je u 41. minuti donio prednost Mallorci, koju je domaća momčad držala do 88. minute, kad je izjednačio Eder Militao.

No, u prvoj minuti dodatka je Vedat Muriqi pogodio mrežu gostiju za oduševljenje na tribinama Son Moixa i pobjedu Mallorce.

Isključujući Svjetsko klupsko prvenstvo, Real Madrid je izgubio 10 utakmica u sezoni 2025./26. (ukupno 46), što je njihov drugi najgori rezultat u posljednjih 17 sezona od sezone 2009./10., nakon 46 odigranih utakmica u svim natjecanjima (14 u sezoni 2018./19.).

To je osma pobjeda ove momčadi u sezoni, a druga u posljednja tri kola, kojom je Mallorca došla do 31 boda i pobjegla iz zone ispadanja, došavši na 17. mjesto.

Real Madrid je ostao na 69 bodova, četiri manje od vodeće Barcelone, a Katalonci još imaju za odigrati utakmicu 30. kola u kojem će večeras (21 sat) gostovati kod Atletico Madrida.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
