Modrić slavio u gradskom derbiju! Arsenal već sve riješio, Kovač se izvukao 's bodom'

Aktualni europski prvak Real Madrid pobijedio je gradskog suparnika Atletico sa 2-1 u prvom susretu osmine finala nogometne Lige prvaka. Arsenal je u Eindhovenu deklasirao PSV sa 7-1, dok su Borussia Dortmund i Lille odigrali 1-1.

Golove za Real zabili su Rodrygo (4) i Brahim Diaz (55), dok je pogodak za goste postigao Julian Alvarez (32). Luka Modrić je za Real zaigrao od 62. minute. Uzvrat je na 12. ožujka na Metropolitano stadionu.

U svom 500. nastup u Kupu i Ligi prvaka Real Madrid je porazio gradskog suparnika sa 2-1 ostvarivši 302. pobjedu uz 85 remija i 113 poraza.

Španjolski mediji su Realov i Atleticov okršaj nazvali "derbijem od 1.7 milijarde eura", misleći na zajedničku vrijednost momčadi dodavši kako su timovi "dva diva u svakom smislu te riječi".

Real Madrid je rekorder sa čak 15 europskih titula, dok Atletico još uvijek čeka prvi naslov prvaka Europe. Tri puta je igrao u finalima, 1974. je izgubio od Bayerna, a posljednja dva puta od Real Madrida (2014, 2016). Real je gradskog suparnika eliminirao iz natjecanja i u četvrtfinalu 2015. i polufinalu 2017.

Bio je to i 239. "El Derbi Madrileno", a računajući europska natjecanja, večeras su 11. put odmjerili snage. Real Madrid je ostvario šestu pobjedu, Atletico je slavio tri puta, a dva su bila neodlučena.

Počelo je sjajno za domaćine. Real je poveo već u četvrtoj minuti. Valverde je sjajnom dubinskom loptom uposlio Rodryga koji je pretrčao Galana na desnoj strani i zatim lijepim udarcem lijevom nogom zabio za prednost. U 22. minuti opasno je zaprijetio Vinicius Junior, ali je Jan Obrak bio spreman. U 29. je pucao i Rodrygo, ali je slovenski vratar još jednom bio spreman.

Atletico je izjednačio u 32. minuti fantastičnim golom Juliana Alvareza koji je sjajno pogodio suprotni kut Thibauta Courtoisa za 1-1. Do nove prednosti "Kraljevski klub" je stigao u 55. minuti golom Brahima Diaza koji je lijepo pogodio pored dvojice igrača u dalji kut.

U 61. minuti je Jose Maria Gimenez mogao izjednačiti, ali je pucao preko gola. Modrić je ušao u igru u 62. minuti umjesto Eduarda Camavinge.

Arsenal je u Eindhovenu deklasirao PSV sa 7-1 osiguravši prolaz već nakon prve utakmice.

Golove za londonski sastav zabili su Jurrien Timber (18), Ethan Nwaneri (21), Mikel Merino (31), Martin Odegard (47, 73), Leandro Trossard (48) i Riccardo Calafiori (85), dok je za domaćine pogodak postigao Noa Lang (43-11m).

Prvu veliku priliku na utakmici imao je domaćin u 16. minuti. Ivan Perišić je započeo akciju, te nakon nekoliko dodavanja sa suigračima, uputio je s lijevog krila oštru prizemnu loptu pred engleska vrata. David Raya je kratko odbio loptu na koju je natrčao Ismael Saibari i odmah opalio, no njegova "bomba" je zatresla prečku. U nastavku akciju pucao je i Ryan Flamingo, ali pored gola.

Samo dvije minute kasnije Arsenal je poveo. Declan Rice je ubacio, a Jurrien Timber nadskočio čuvara i glavom pogodio za 1-0. Tri minute kasnije već je bilo 2-0. Ovoga puta asistent je bio Myles Lewis-Skelly, a lijepo je zabio Nwaneri. Sjajnih pola sata "Topnika" zaokružio je Merino pogodivši za 3-0. Pogodak se provjeravao nekoliko minuta zbog mogućeg zaleđa, no sve je bilo čisto.

U završnici prvog dijela Lang je iz kaznenog udarca smanjio na 1-3. Ako je i bilo nade u mogući povratak PSV-a, ona je iščeznula u prve četiri minute nastavka s dva brza gola Odegarda i Trossarda. Do kraja susreta gosti su zabili još dva gola, a strijelci su ponovo bili Odegard u 73. i Calafiori u 85. minuti. Ivan Perišić je za PSV igrao cijeli susret.

Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač i Lille su u skoromnoj predstavi remizirali 1-1.

Domaćin je poveo u 22. minuti golom Karima Adeyemija. Ryerson je ubacio iz kornera, gostujuća obrana je očistila loptu do Adeyemija koji je opalio sa 20 metara sjajno pogodivši za vodstvo. U završnici prvog dijela njemački sastav je zabio i drugi gol, ali je Pascal Gross bio u zaleđu.

Gosti su izjednačili u 68. minuti nakon lijepe akcije koju je u pogodak pretvorio islandski reprezentativac Hakon Arnar Haraldsson. Uzvrat je 12. ožujka.

Multiprijenos osmine finala Lige prvaka:

22.55 - Gotova su sve osmine finale. Arsenal je slavio 7-1 jedan i već riješio pitanje odlaska u četvrtfinale. Real je minimalno slavio 2-1 u gradskom derbiju, ali je u uzvratu još sve otvoreno. Borussija se na kraju izvukla s izjednačenim rezultatom, čeka ih teško gosstovanje u Lilleu

90+1' - Mogao je Real riješiti utakmicu, ali Mbappe je nespretno dodao loptu Viniciusu iza leđa tako da se Brazilac nije snašao i propustio je zabitina gotovo prazna vrata. Odmah u idućem napadu u dobro poziciji se našao i Modrić, ali je hrvatski kapetan slabo zapucao po sredini

85' - ARSENAL NE STAJE! Nema kraja mukama PSV-a, Arsenal je već osigurao četvrtinu finala. Za 7-1 zabio je Calafiori, nakon asistencije Odegaarda

73' - TEŠKA GOLIJADA U NIZOZEMSKOJ! Arsenal ne pušta nogu s gasa i zabija za 6-1. Skroz su se raspali domaćini. Sve je sam napravio Odegard, ali mu je pomogla i loša reakcija golmana Beniteza koji je trebao obraniti ovaj udarac.

Pogrešku Beniteza i novi gol Arsenala pogledajte OVDJE

68' - IZJEDNAČENJE U DORTMUNDU! Lille je došao zasluženo do 1-1 nakon šro je Haraldsson pobjegao obrani Borussije. Sjajan mu je pas uputio David, a ISlanđanin je pospremio loptu u donji desni kut.

Pogodak Lillea pogledajte OVDJE

61' - U IGRU JE UŠAO LUKA MODRIĆ! Hrvatski kapetan zamijenio je Camavingu

55' - NOVO VODSTVO REALA! Zabio je ovoga puta Brahim Diaz koji se nakon sjajne akcije između njega Viniciusa i Mendyja našao u šesnaestercu, provukao kroz obranu i zavukao loptu u mrežu za 2-1.

Sjajan gol Diaza pogledajte OVDJE

49' - PALA I PETARDA! Raspodija Topnika u Nizozemskoj, počela je i domaća publika odlaziti sa stadiona. Za visokih 5-1 zabio je Trossard

Petardu Arsenala pogledajte OVDJE

47' - GOOOL! Tek smo trepnuli, a već je Arsenal povećao prednost. Strijelac je ovoga puta Martin Ødegaard.

Četvrti pogodak Arsenala pogledajte OVDJE

46' - Počelo je drugo poluvrijeme

Kakvim smo golijadama svjedočili u prvome poluvremenu. Madriski derbi izjenačen je unatoč furioznom startu Kraljeva. Izgledalo je kao da će Real povećati vodstvo ali onda se ni od kuda ukazao Alvarez i svojom golčinom poravnao rezultat. U Eindhovenu traje prava opsada na golu domaćina. PSV je mogao doći do vodstva, ali nesretna vratnica lišila je Ivan perišića nove asuistencije. Topnici to iskorištavaju i brzo dolaze do vodstva, kojega su uskoro i povećali zbog grešaka obrane nizozemske momčadi. Lang je vratio nadu, ali sumnjamo da Englezi neće odnijeti pobjedu. Najtiše je zasad u Dortmundu gdje domaćini vode 1-0 nakon pogodtka Adeyemija. Kovač za sada trlja ruke, no unatoč blagoj dominaciji Njemaca Francuzi su još u igri.

45+1' - Borussija je na sekundu povećala svoje vodstvo na 2-0. Zabio je Gross nakon kornera, ali je pogodak poništen zbog zaleđa

43' - VRAĆAJU SE NIIZOZEMCI U IGRU! Partey je srušio Luuk de Jonga u šesnestercu, a Lang mirno izveo penal za smanjenje rezultat na 3-1

Langov penal pogledajte OVDJE

32' - IZJEDNAČENJE U MADRIDU! Kakav pogodak Alvareza, ovo je bio eurogol! Argentinac je zašiljio desnicom loptu s lijevog ruba šesnaesterca. Ništa nije mogao Courtoisa, udarac Argentinca odbio se od stative u gol za 1-1.

Golčinu Alvareza pogledajte OVDJE

31' - POTOP DOMAĆINA U EINDHOVENU! Arsenal je već riješio utakmicu. Gol za 3-0 zabio je Merino nakon velike konfuzije i pogreške obrane PSV-a. Dugo je provjeravao VAR jel došlo do prekršaja Arsenala u napadu, no pogodak je priznat.

Treći gol u mreži PSV-a pogledajte OVDJE

27' - Valverde sad spašava Real. Atletico je imao sjajnu kontru, ali Urugvajac čisti ubačaj ispred gol linije.

22' - PAO GOL I U DORTMUNDU! Pljušte golovi na sve strane. Adeyemi zabija za vodstvo Borussije nakon što je posremio jedan otpadak obrane Lillea. Kovač sada lakše diše.

Gol Adeyemija pogledajte OVDJE

21' - NOVI GOOOL ARSENALA! Topnici su se raspištoljili. Ovoga puta loptu u mrežu je zakucao Nwaneri nakon sjajnog prodora Lewis Skellyja. Tinejdžerski dvojac briljira posljednjih dana u dresu Arsenala,a više o tome pogledajte OVDJE

Drugi gol Topnika pogledajte OVDJE

18' - GOOOOOOL! Topnici su kaznili Nizozemce za promašaj. Mrežu je zatresao Timber nakon ubačaja Declana Ricea za 1-0.

Prvi gol Arsenala pogledajte OVDJE

16' - Kakva prilika za PSV. Sjajno je Perišić dao povratnu loptu Saibariju, no veznjak nizozemskog prvoligaša pogađa vratnicu koja spašava Arsenal

13' - Nastavlja Real Madrid bombardirati Atletico. Obrana rojiblancosa nemaju odgovore na brza brazilska krila Reala. Ovoga puta probleme im je radio Vinicius, ali je u zadnji čas Gimenez blokirao Brazilčev udarac.

12' - Declan Rice zatresao je mrežu PSV-a, no pogodak Arsenala poništen je zbog zaleđa.

10' - Selimo nakratko u Dortmund. Veliku priliku imala je sad Borussija. Guirassy je imao zicer, ali njegov udarac odlazi daleko od gola.

6' - Muči Rodrygo obranu Atletica, opet je izvozao Galan i skoro iznudio jedanaesterac, no bio je to nedovoljan kontakt za najstrožu kaznu.

4' - GOOOOOOOOL! Kakva akcija Reala. Zaspao je Galan na poziciji lijevoga beka. Pobjegao mu je Rodrygo nakon sjajne lopte s očima koju mu je uputio Valverde. Brazilac se sjurio u šesnesterac i sjajno završio za vodstvo od 1-0.

Pogodak Rodryga pogledajte OVDJE

1' - Počela je utakmica u Madridu. Sjajna atmosfera na tribinama Santiaga Bernabueua. Navijači su dočekali Kraljeve koreografijom i porukom: 'Želimo vas vidjeti kao šampione'

21.00 - Uoči utakmice u Madridu trajala je minuta šutnje za bivšeg igrača Real Madrida iosvajača Lige prvaka 2000. Javiera Dorada

20.05 - Traje već navijačko ludilo na ulicama Madrida, gori sve uoči gradskoga derbija. Više o tome pogledajte OVDJE.

Najava:

Rastu tenzije uoči madridskoga derbija. Prošlih godina u Ligi prvaka nismo svjedočili srazu ovih španjolskih rivala u tako 'ranoj fazi natjecanja. U Madridu traje panika, policija je pripremila 11 900 policajaca, a Luka Modrić smiruje situaciju:

"Mi smo rivali, a ne neprijatelji," rekao je Modrić u videu koji je objavila španjolska nacionalna policija.

Ipak Modrić će susret osmine Lige prvaka odgledati s klupe, a sigurno će Ancelotti računati na hrvatskoga kapetana u fazi kad se utakmica lomi. Real je na papiru favorit te je bolji u međusobnim omjerima, no više je puta Atletico znao zapapriti mrskim susjedima. Real je 'umorniji' zbog susreta s Manchester Cityjem, a još k tomu ne može računati na jednu od svojih glavnih zvijezda, Judea Bellinghama, koji susret propušta zbog kartona. Ni Diego Simeone nem acijelu momčad na raspolaganju, veterani Azpilicueta i Koke otpali su zbog ozljeda.

S kojim god sastavom izašli čeka nas pravi nogometni spektakl jer u posljednjih desetak godina madridski derbi rijetko je kad razočarao.

Bit će zanimljivo vidjeti i ostale susrete u kojima ima i drugih hrvatskih predstavnika. Niko Kovač nedavno je preuzeo Borussiju Dortmund i čeka ga prvi pravi test. Lille je vrlo neugodna momčad, a to je pokazala u grupnoj fazi koju je odlično odradila. Kovačeva momčad je favorit, ali ne smije si dopustiti posrtaj koji bi Francuzi rado iskoristili.

Ivan Perišić dočekat će sa svojim PSV-om Arsenal. Još se ne zna hoće li Perja startati od prve minute, no veliki su izgledi s obzirom na na sjajnu formu Vatrenog u posljednje vrijeme. Arsenal je malo promrdan zbog poraza u domaćem prvenstvu od West Hama te će tražiti utjehu upravo u Nizozemskoj, no upravo bi PSV mogao tu namirisati krv kao što su učinili u play-offu protiv Juventusa, kada je upravo Perišić bio glavni junak susreta. Jedno je sigurno, čekaju nas neizvjesne utakmice i prave nogometne poslastice.

