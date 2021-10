Hrvatski reprezentativac Luka Modrić upisao je ove nedjelje 400. nastup za Real Madrid. Svih 90 minuta proveo je na travnjaku u pobjedi nad Barcelonom 2:1. Dan nakon utakmice klub mu se na svemu zahvalio prigodnim videom u kojem su izdvojili neke od njegovih najljepših poteza. Uz to su naveli kako je u tih 400 utakmica osvojio 17 trofeja te ostvario 261 pobjedu i zabio 28 pogodaka.

"Nevjerojatno. Jako sam ponosan što sam odigrao 400 utakmica za Real Madrid. Jako sam sretan i ponosan. Nadam se da ću odigrati još puno utakmica. Otkako sam stigao sve mi je bilo nevjerojatno. Nikada nisam zamišljao da ću postići toliko toga. Preko devet godina snova i radosti. Neshvatljivo je to. Uživao sam od trenutka kad sam došao. Bio mi je san igrati za Real i to sam ostvario. Fantastično je što se sve dogodilo od tada. Nisam to mgao ni zamisliti. Zahvalan sam zbog svega što sao iskusio tijekom tog perioda i želimo osvojiti još više toga", rekao je Modrić te je dao savjet klincima koji dolaze.

"Ako će igrati nogomet, kao što sam ja, trebali bi postaviti ciljeve i pokušati ih ostvariti. Moraju se boriti, vjerovati u sebe, svakodnevno naporno trenirati da bi ostvarili svoje snove i vjerovati da je sve moguće postići odlučnošću, napornim radom i ljubavi prema onome što radite", poručio je Modrić.

Surovi profesionalac

Prije nekoliko dana Predrag Mijatović za Net.hr prokomentirao je sjajne nastupe Vatrenog u dresu Reala.

"Što bih o tome mogao reći, osim da mu čestitam na fenomenalnoj igri i ove sezone bez obzira na godine. Luka živi neku drugu mladost i to je fenomenalno za njega, ali i za Real. Ove sezone igra odlično. Mene to ni ne iznenađuje jer sam s njim u stalnom kontaktu i znam koliko je posvećen ovom zanimanju i koliko se čuva i pazi. Ne iznenađuje me to i jako mi je drago što već deset godina igra na tako visokoj razini", rekao je Mijatović i dodao:

"Nema tu tajni, Luka je apsolutno posvećen ovoj profesiji, surovi je profesionalac, vodi računa o svemu i jednostavno s takvim pristupom produžava svoju karijeru i to na najvećoj mogućoj razini. Svi znaju da uopće nije lagano igrati u Real Madridu, pogotovo s godinama u kojima većina igrača završava karijeru, a on igra kao da ima 26. Tajni nema, ponavljam da je on veliki profesionalac i svaka mu čast na tome".

Cijeli razgovor s Mijatovićem u Luki Modriću pročitajte ovdje.