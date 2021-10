Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (36) i ove je sezone jedan od najboljih igrača španjolskog giganta Real Madrida i nogometaš bez kojega trener Carlo Ancelotti ne može zamisliti svoju momčad.

Real u nedjelju očekuje prvi El Clasico ove sezone, veliki derbi s ljutim rivalom Barcelonom, a Modrić bi prema najavama trebao započeti i ovaj susret s Casemirom i Kroosom u veznom redu.

Dan prije El Clasica porazgovarali smo s Predragom Mijatovićem, legendarnim crnogorskim napadačem koji je najsjajnije trenutke igračke karijere proveo u Real Madridu, bio je i sportski direktor Kraljevskog kluba te je stručnjak za tamošnji nogomet.

Mijatović je ekskluzivno za Net.hr prokomentirao sjajne nastupe Luke Modrića u dresu Reala te nadolazeći dvoboj s Barcelonom.

"Što bih o tome mogao reći, osim da mu čestitam na fenomenalnoj igri i ove sezone bez obzira na godine. Luka živi neku drugu mladost i to je fenomenalno za njega, ali i za Real. Ove sezne igra odlično. Mene to ni ne iznenađuje jer sam s njim u stalnom kontaktu i znam koliko je posvećen ovom zanimanju i koliko se čuva i pazi. Ne iznenađuje me to i jako mi je drago što već deset godina igra na tako visokoj razini", rekao je Mijatović na početku.

'Kao da ima 26'

Nogometni svijet iznenađen je što Modrić s 36 godina i dalje uspijeva biti jedan od najboljih igrača velikog Real Madrida, a Mijatović je istaknuo da za njegovu dugotrajnost nije zaslužna neka "tajna".

"Nema tu tajni, Luka je apsolutno posvećen ovoj profesiji, surovi je profesionalac, vodi računa o svemu i jednostavno s takvim pristupom produžava svoju karijeru i to na najvećoj mogućoj razini. Svi znaju da uopće nije lagano igrati u Real Madridu, pogotovo s godinama u kojima većina igrača završava karijeru, a on igra kao da ima 26. Tajni nema, ponavljam da je on veliki profesionalac i svaka mu čast na tome", ističe Mijatović.

Novi ugovor?

Iz Španjolske je prije dva mjeseca stigla vijest da bi Real mogao s Modrićem produžiti ugovor na još jednu sezonu, iako mu je već 36 godina na leđima, a Mijatović smatra da je to realna mogućnost.

"Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ako Luka nastavi igrati na ovakvoj razini, u ovakvoj formi, moguće je da će dobiti novi ugovor. No, još je uvijek rano pričati o tome. Ima još puno utakmica do kraja, ali ako Modrić ovako nastavi, vjerojatno će Madrid razmišljati o toj opciji."

"U svakom slučaju, Luka nije opterećen tim stvarima. On jednostavno voli nogomet, u dobroj je formi i dok je god tako on se osjeća dobro. Zašto da ne produži ugovor? Ako bude na ovoj razini i ako odigra dobru sezonu, možda obori sve moguće rekorde. Tko zna...", prokomentirao je Mijatović.

El Clasico

Za kraj se Mijatović osvrnuo na nadolazeći El Clasico, u kojem će Real odmjeriti snage s Barcelonom, koja ne briljira u sezoni nakon što ih je napustio ponajbolji nogometaš na planeti Lionel Messi.

"Nakon dugo godina, mislim da Real na papiru ima bolju momčad, u boljoj je formi i apsolutni je favorit protiv Barcelone. No, u takvim utakmicama nikad ne možete biti sigurni, bez obzira na formu u kojoj se nalazi momčad. Barcelona je u ovom trenutku inferiornija u odnosu na Real Madrid koji ima dobru priliku da napravi dobar rezultat što je jako važno u borbi za osvajanje prvenstva. No treba biti oprezan jer je Barcelona, bez obzira na formu u kojoj se nalazi, uvijek opasna i ako u utakmicu uđete malo opuštenije, svašta se može dogoditi. No, ponavljam, mislim da je Real favorit", zaključio je Mijatović.