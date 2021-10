Prvi ovosezonski El Clasico na rasporedu je u nedjelju u 16:15 sati na Camp Nou. Dva dana prije derbija Barcelone i Real Madrida, Kraljevski klub najavio je utakmicu s fotografijama proslave gola Luke Modrića iz njihovo međusobnog obračuna 24. listopada 2020.

"Riječi nisu potrebne", napisali su pokraj njih i tako zazvali Vatrenog da ponovi svoju čaroliju točno godinu dana otkako je zabio prekrasan gol za konačnih 3:1.

Luka je pred sam kraj te utakmice osvojio jednu loptu blizu centra, povukao napad, osvojio nekih 7-8 metara prije nego što je podvalio Viniciusu naprijed. No, vratar Barce, Neto je istrčao ali nije loptu uspio uzeti u ruke, iskontrolirati ju.

Ona je došla do Modrića točno na 16 metara i onda je krenuo šou! Prvo je dva puta cimnuo Neta, prošao ga lijevo ostavivši ga na krivoj nozi, i odlično zabio vanjskom desnom.

Fizički se osjeća sjajno

Modrić bi prema najavama trebao započeti i ovaj susret s Casemirom i Kroosom, koji su neupitni kod Carla Ancelottija. Real je s njima u sastavu slavio šest puta protiv Barcelone, uz tri remija i isto toliko poraza.

"Fizički se osjećam sjajno. Što vrijeme odmiče, osjećam se sve bolje. Ozbiljnost i profesionalizam su me doveli do toga. Ne volim kad ne igram i kad me trener odmara, spreman sam i želim igrati. Vjerujem da mogu još nekoliko godina odraditi na sličnom nivou", rekao je Modrić ovog tjedna nakon susreta sa Šahtarom u Ligi prvaka.