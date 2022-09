U prvom subotnjem susretu 5. kola španjolske La Lige nogometaši Rayo Vallecana na domaćem su terenu svladali Valenciju 2-1.

Druga pobjeda za Rayo Vallecano

Zasluženo je Rayo Vallecano ostvario drugu pobjedu ove sezone protiv gostiju koji su bili blijedi te su razočarali nakon lijepe posljednje predstave kada su doma s 5-1 pobijedili Getafe.

Rayo Vallecano je poveo već u petoj minuti golom Isi Palazona, a čudo kako je Valencia do kraja poluvremena izdržala samo s tim minusom od jednog gola jer je domaćin promašio brojne prilike. U svemu se istaknuo vratar Valencije, Gruzijac Mamardašvili. No, kada nisu uspjeli domaći igrač drugi pogodak za Rayo je dao igrač Valencije Nico Gonzalez. U 52. minuti, nakon kornera, spomenutog igrača je lopta pogodila i odbila se u mrežu za 2-0. U 93. minuti Valencia je uspjela tek zabiti počasni pogodak, učinio je to Diakhaby.

Rayo preskočio Valenciju na ljestvici

Rayo je preskočio Valenciju na ljestvici te je trenutačno deseti, dok je Valencia na 12. mjestu.

U nedjelju igraju Real Madrid - Mallorca, Elche - Athletic, Getafe - Real Sociedad i Betis - Villarreal, dok utakmicom Almerije i Osasune kolo završava u ponedjeljak.

La liga, 5. kolo:

Rayo Vallecano - Valencia 2-1 (Isi Palazon 5, Nico Gonzalez 52-ag / Diakhaby 90+3)

Espanyol - Sevilla (16.15 sati)

Cadiz - Barcelona (18.30 sati)

Atletico Madrid - Celta (21 sat)

Petak:

Girona - Valladolid 2-1 (Reinier 21, Oriol Romeu 88 / Monchu 38)

Ljestvica:

1.Real Madrid 4 4 0 0 11-4 12

2.Barcelona 4 3 1 0 11-1 10

3.Villarreal 4 3 1 0 9-0 10

4.Betis 4 3 0 1 7-3 9

5.Osasuna 4 3 0 1 6-3 9

6.Athletic 4 2 1 1 5-1 7

7.Atletico 4 2 1 1 5-3 7

8.Celta 4 2 1 1 7-6 7

9.Girona 5 2 1 2 6-5 7

10.Rayo Vallecano 5 2 1 2 5-5 7

11.Real Sociedad 4 2 1 1 4-5 7

12.Valencia 5 2 0 3 7-5 6

13.Mallorca 4 1 2 1 4-3 5

14.Almeria 4 1 1 2 4-5 4

15.Espanyol 4 1 1 2 4-7 4

16.Valladolid 5 1 1 3 3-10 4

17.Sevilla 4 0 1 3 3-8 1

18.Elche 4 0 1 3 1-9 1

19.Getafe 4 0 1 3 2-11 1

20.Cadiz 4 0 0 4 0-10 0