Vratio se stari Dinamo! Plavi su opet spremni potući se sa svima, a jedan igrač oduševio je tribine

Kakva je to bila večer na Maksimiru! Pravi 'roller coaster' emocija. Čas veselje i delirij, čas tuga i razočaranje, a svaki atom na tijelu mokar od kiše. Dinamo je remizirao s Monacom 2-2, no premda ostaje razočaranje što sva tri boda nisu 'zapakirana', igra Dinama oduševila je sve na tribinama.

U četvrtak nebo je proplakalo, lijevalo je kao iz kabla, uvjeti katastrofalni. Naš dragi Maksimir na nekim je mjestima izgledao kao slapovi Nijagare. Ipak Bad Blue Boysi čekali su početak utakmice u 21h dva sata unaprijed pripremajući koreografiju. Nema te sile koja ih može spriječiti od podrške njihovome Dinamu. Sjever je bio fino popunjen uoči utakmice, no pogled na Zapad nije davao optimizam. Zapadna tribina bila je gotovo prazna i već sam si pomislio pa nije valjda da su ljudi odustali. Ali još jednom zagrebačka publika je pokazala da je uz Plave kad je najpotrebnije jer pred sam početak Zapad se napunio do vrha. Iako su kabanice bile popularne na Zapadu, na Sjeveru nisu marili za njih. Bad Blue Boysi nisu dali da ih kiša ometa. To baš i vole, kad je sve protiv njih, onda su najglasniji i najjači.

Bilo je dosta ljudi koji su se prije utakmice pribojavali rezultata. Nakon katastrofe u Münchenu, mnogi bi odmah prije utakmice potpisali remi. Ipak je to bi Monaco koji je nedavno svladao Barcelonu, a u francuskome prvenstvu je perfektan.

Plavi lavovi opet su se probudili

A onda su izašli Bjeličini momci. Borba s uvjetima na tribini prenijela se na teren. Kakav je to Dinamo bio! Odmah su Dinamovi igrači hrabro ušli u utakmicu i napali. Preuzeli su inicijativu i premda su igrali s petoricom u obrani konstantno su išli po tri boda. Tko bi rekao da je to Dinamo koji je bio zgažen od Bayerna i poražen od Belupa 4-1 prije samo koji tjedan. To je taj Bjelica efekt.

Proradio je mladi Baturina koji je bio posvuda. Gladan gola, gladan pobjede. Sučić je bio sjajan, a Mišić je doktorski dirigirao veznim redom. Svi Dinamovi igrači zaslužili su pohvalu jer su se borili hrabro i grizli pri svakoj lopti.

Poveo je Dinamo golom Sučića u prvome poluvremenu, u zadnjoj minuti sudačke nadoknade. Očekivali bi da se Dinamo u drugome poluvremenu povuče i čuva rezultat, ali ne i ovaj novi 'nabrijani' Dinamo. Prema komentarima sa Sjevera, navijači su bili oduševljeni pristupom Plavih u drugome poluvremenu. Išlo se po drugi gol, po sva tri boda. Opet je to bio onaj drski Dinamo, spreman se potući do kraja, s bilo kojom momčadi.

I krv svoju za plavu boju

Jedan igrač posebno je oduševio glasne tribine Sjevera. Bi je to Raul Torrente koji se krvave glave bacao na lopte, čistio s crte i ginuo na terenu. Španjolac je tek došao, a već živi onu 'I krv svoju za plavu boju'. Iako se činilo kako će doći nova velika europska pobjeda Dinama presudile su nažalost vlastite pogreške. Koliko god je teren koji je izgledao kao vaterpolo otežavao Francuzima, toliko je i pridonio u pogrešci Nevistića za 2-1. No ipak presudan je bila neoprezna pogreška Bernauera za penal koja je koštala Dinamo sva tri boda.

"Opet Francuz", komentirao je netko od ogorčenih navijača na tribini. Sve je opet podsjetilo na kobni Šahtar prije pet godina gdje je Dinamo prosuo pobjedu zbog glupe pogreške Theophila-Catherina. No glavu gore. Zagrebački 'džir' nije nalaziti krivca, upirati prstom i kuditi. Svakome se dogodi loš dan. Prije utakmice potpisao bi remi s Monacom, sada nakon ovako dobre odigrane Dinamove tekme ostaje žal za dva boda. Ipak pokisao nakon tri sata na kiši vučem se gradom ponosan. To je taj Dinamo. Borben, hrabar, drzak.

Dečki su dobili s Bjelicom taj psihološki momentum i spremni su pokazati Europi tko je Dinamo. Siguran sam da Bjeličini momci sad jedva čekaju Salzburg da uzmu ta tri oduzeta boda. Austrijanci će drhtati jer uz nabrijane Dinamove igrače slijedi i vojska Bad Blue Boysa spremi na sve pa makar padale sjekire s neba.

