Trener Manchester Uniteda Ralf Rangnick izjavio je da klub mora dovesti dva moderna napadača koji će donijeti kvalitetu kad novi trener Erik ten Hag počne rekonstrukciju momčadi. United je šesti u Premier ligi i zabio je 57 golova, odnosno 27 manje od vodećeg Manchester Cityja, a Cristiano Ronaldo je postigao 24 gola u 38 utakmica u svim natjecanjima, od čega 18 u prvenstvu.

"Ronaldo nije centralni napadač ili ne želi igrati na toj poziciji. Očigledno je da klub treba dva nova napadača koji bi donijeli momčadi više kvalitete i opcija. Trebaju nam dva moderna napadača, koji nisu nužno krilni igrači. Ako pogledate situaciju u međunarodnom nogometu nema puno top ekipa koji igraju sa dva napadača. Većina igra sa tri napadača ili lažnom devetkom", kazao je Rangnick.

On se je osvrnuo na stanje u Manchester Cityju i Liverpoolu, koji se bore za naslov u Premier ligi.

"Ako pogledate Liverpool i Manchester City vidjet će da oni imaju pet ili šest klasnih napadača. Gabriel Jesus do prije četiri tjedna jedva da je igrao za City, a sada je standardan. Ako me pitate da li je on centralni napadač ili krilo, ili da li je Jack Grealish krilo ili napadač, moj odgovor je da su obojica napadači i da mogu igrati na različitim pozicijama. Takvih igrača mi nemamo puno", izjavio je Rangnick

Rangnick odlazi na kraju sezone i preuzima mjesto izbornika Austrije, ali će nastaviti sa ulogom savjetnika na Old Traffordu.